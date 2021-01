Capital do Petróleo já acumula três meses consecutivos de alta puxada pela indústria e serviços. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 17:57





MACAÉ - Um levantamento feito pela Firjan e divulgado por meio da plataforma Retratos Regionais aponta que Macaé se destaca com a maior recuperação entre as cidades do interior no mês de novembro. O saldo é de 1.745 novos empregos, atrás apenas do Rio de Janeiro (+16.226), Duque de Caxias (+2.638) e Niterói (+1.756).



Este foi o terceiro mês consecutivo de saldos positivos de emprego, sendo novembro o melhor do ano, superando inclusive as contratações nos meses anteriores à pandemia. Em novembro, a indústria foi o segundo grande setor que mais puxou as contratações, atrás apenas de serviços. E entre as atividades que mais geraram empregos estão serviços de engenharia (+317), montagem e instalações industriais (+167) e transporte de carga (+163).



“A forte retomada na cidade tem a indústria como uma das principais protagonistas, o que reafirma a importância do município na cadeia produtiva de toda a região. Dessa forma, encaramos com esperança renovada os desafios que podem perdurar ainda nos primeiros meses de 2021”, disse o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira.



Indústria recuperou 51,3% dos postos de trabalho



Todas as regiões do estado do Rio apresentaram saldo positivo de contratações em novembro, quando considerados todos os setores econômicos. No Norte Fluminense o saldo positivo é de 154 empregos, enquanto no Noroeste é de 287.



Em todo o estado, a indústria fluminense recuperou, de julho a novembro, 51,3% dos postos de trabalho perdidos entre março e junho. Em novembro, o estado do Rio de Janeiro registrou o quarto mês consecutivo de geração de novos postos de trabalho formais. O resultado do mês (+32.673) chama atenção pela intensidade: as vagas geradas em novembro ultrapassam o resultado acumulado em outubro (+16.089), setembro (+9.449) e agosto (+5.230).





Plataforma Retratos Regionais

Publicidade



A plataforma Retratos Regionais tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.



Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. Também está sendo disponibilizado Indicador de Retomada dos Empregos. A plataforma pode ser acessada através deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais.