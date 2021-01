Com os envolvidos foram apreendidas duas pistolas, uma metralhadora, drogas e munições. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 19:08 | Atualizado 05/01/2021 19:09

MACAÉ - Um homem morreu e três foram presos, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na comunidade da Malvinas, em Macaé, na tarde desta segunda-feira (4). De acordo com a PM, agentes faziam um patrulhamento quando se depararam com vários traficantes armados em um local conhecido como “Ponte de Ferro”.

Houve confronto e após o cessar fogo e com avanço dos militares, quatro pessoas foram detidas. Um deles, conhecido como “Ben 10”, estava gravemente ferido. Ele chegou a ser socorrido pela PM para o Hospital Público Municipal (HPM), mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde.



Os outros três envolvidos receberam ordem de prisão e foram levados para a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde aguardam transferência para o sistema penitenciário. Com eles, foram encontrados e apreendidos: uma pistola CZ 9mm com carregador; uma pistola Glock 9mm com dois carregadores; uma metralhadora 9mm também com dois carregadores; 30 munições calibre 9mm; um rádio comunicador; 144 sacolés de cocaína; 432 buchas de maconha e cinco pedras de crack.

Ainda de acordo com a PM, entre os capturados estava “Billabong”, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico e portador da metralhadora na ocasião. O corpo de Ben 10 foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Nenhum policial se feriu na ação.