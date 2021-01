O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 05/01/2021 20:20

MACAÉ - Três pessoas foram presas na Favela da Linha, localizada no bairro Cajueiros, em Macaé, na tarde desta terça-feira (5). A primeira ação foi deflagrada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar (PM), após informações dado conta de disparos de arma de fogo na localidade. Em incursão ao local, após cerco, militares prenderam L.V.S.S.F., vulgo “VT”, com uma pistola Taurus calibre 9mm, um carregador, dez munições e um rádio comunicador.

Pouco tempo depois, equipes do Serviço Reservado da PM receberam denúncias de que havia homens armados no interior da comunidade e incursionaram o local, onde avistaram dois integrantes do tráfico de drogas, já conhecidos pelos policiais. Durante abordagem, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm na cintura de T.H.C., vulgo “TH” e com o outro envolvido foi encontrada uma sacola com lanches para serem entregues aos traficantes que atuam na localidade.



Ainda segundo a PM, o segundo envolvido havia sido visto com um rádio de comunicação, que não foi encontrado nas buscas. Os três presos foram levados para a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde aguardam transferência para sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.