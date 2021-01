O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 11/01/2021 12:05





MACAÉ - Um homem foi preso após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Lagomar, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada durante um patrulhamento de rotina. Segundo a PM, agentes incursionavam a Avenida W 16, quando se depararam com dois criminosos em uma motocicleta, que dispararam contra a viatura.

Houve confronto, mas ninguém se feriu. Após o cessar fogo, um dos bandidos desceu da moto e tentou fugir a pé, mas foi capturado após cerco dentro de uma casa abandonada. O condutor da moto conseguiu se evadir do local. Com o preso foi apreendida uma mochila com 160 papelotes de cocaína, 90 tabletes de maconha e uma bomba caseira. O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde foi autuado e aguarda transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.