Salas solicitadas pela Semed ainda não foram desocupadas pelas universidades. Foto: Divulgação/Secom

Por Bertha Muniz

Publicado 11/01/2021 13:22 | Atualizado 11/01/2021 13:28



MACAÉ- As direções das Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF) em Macaé, emitiram nota sobre um post que circula nas redes sociais afirmando que as faculdades seriam despejadas da Cidade Universitária, localizada no bairro Granja dos Cavaleiros e que abriga, além da UFF e UFRJ, instituições municipais como a Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), o Colégio de Aplicação (CAp) e a secretaria Adjunta de Ensino Superior.



O impasse entre as universidades federais e o município começou após a decisão da mudança da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para o prédio da extinta Fundação Educacional de Macaé (Funemac), situado dentro do polo universitário e que hoje é ocupado pela Secretaria de Educação e a Secretaria Adjunta de Ensino Superior.

Para que a Semed pudesse ser alocada no prédio, a secretaria de Educação de Macaé emitiu um ofício solicitando que as universidades desocupassem as três salas que estavam sendo utilizadas pelas faculdades federais, o que deu início ao impasse.



A diretora da UFRJ, Roberta Coutinho, admite que não houve despejo e eu as salas ainda não foram desocupadas pelas universidades. “A direção não tem a visão de que a ação foi de despejo. Eles apenas pediram para desocupar, solicitando nossa saída de todas as salas desocupadas em cinco dias incluindo os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Toda decisão técnica impacta numa percepção política, não tem jeito. Estamos aguardando e entendemos que a decisão final vira após conversa da reitora com o prefeito”, afirmou Roberta.

Por meio de nota, as direções da UFRJ e da UFF em Macaé, informaram à comunidade acadêmica da Cidade Universitária de Macaé e à sociedade macaense que, aos 30 dias do mês de dezembro do ano de 2020, receberam um ofício da Secretaria Municipal de Educação de Macaé solicitando que as salas utilizadas por essas duas IFES no prédio administrativo da Cidade Universitária fossem desocupadas e entregues no dia 04 de janeiro de 2021.

“Em 06 de janeiro de 2021, as IFES, através de suas direções, se reuniram com o prefeito e se posicionaram sobre a necessidade de manutenção desses espaços para a integral continuidade de suas atividades acadêmicas, mas não foi possível reverter o quadro. Devidamente informadas sobre os fatos e considerando o longo acordo entre as instâncias, as reitorias da UFRJ e da UFF se reunirão com o prefeito de Macaé na próxima semana”, disse o documento.





A assessoria do gabinete do prefeito Welberth Rezende informou à nossa equipe de reportagem, nesta segunda-feira (11), que o chefe do Executivo buscará uma nova reunião com os representantes das universidades para reabrir o diálogo e destacou que a Universidade Pública é parceira de Macaé e seu interesse é ampliar a parceria. “A posição oficial é "vamos conversar". O prefeito respeita e valoriza o papel da Universidade Pública em Macaé”, disse a assessoria.

Segundo as direções das universidades federais, nas salas solicitadas pela Semed, funcionam atualmente o Centro de Assistência Jurídica da UFF, Observatório de Saúde Pública , Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UFF , Sala de Professores da UFRJ , Espaço Inovar e Aprender , Espaço de Coworking e o LIEP – Laboratório Integrado de Engenharia de Produção .