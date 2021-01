Emissão de carteira de identidade, habilitação e entre outros serviços estão suspensos. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 13/01/2021 11:12 | Atualizado 13/01/2021 11:12





MACAÉ- Após a confirmação de um caso de Covid-19, a Ciretran de Macaé, localizada no bairro Imbetiba, não funcionará por uma semana, a partir desta terça-feira (12), por orientação das autoridades sanitárias. A unidade passará por uma higienização completa e todos os funcionários serão testados.



Por conta do fechamento da unidade, a emissão de carteira de identidade, habilitação e entre outros serviços estão suspensos. Os usuários que estavam agendados para o período em que o posto ficará fechado poderão retornar à mesma unidade nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento.



Para não gerar aglomerações, as vagas nas unidades de todo o estado seguem limitadas. O Detran reforça, ainda, a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade.

"Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes", orienta.