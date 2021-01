A primeira a ser vacinada foi a bióloga Keity Jaqueline Chagas Vilela Nocchi, 36 anos. Foto: Bruno Campos

Por Bertha Muniz

Publicado 19/01/2021 19:16





MACAÉ- Macaé, no Norte Fluminense, começou a vacinação contra a Covid-19 às 16h desta terça-feira (19), no Centro de Convenções. A primeira a receber a dose da CoronaVac foi a bióloga Keity Jaqueline Chagas Vilela Nocchi, 36 anos, que coordena os Laboratórios de Análises Clínicas da prefeitura há nove anos, sendo responsável pelo diagnóstico do Covid-19, desde março. Formada há 12 anos pela Universidade Estadual Fluminense (Uenf), a profissional faz, atualmente, doutorado em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Nupem).



“Recebi a notícia nesta terça pela manhã e estou muito emocionada. Estamos na linha de frente desde março do ano passado, e considero que tudo vale a pena quando escolhemos trabalhar na saúde para fazer o melhor ao próximo. Estou sendo abençoada porque não tive Covid", pontuou a bióloga.



A segunda a receber a vacina foi a enfermeira Rosani Espíndola Caruso, 57 anos, formada há 34 anos e que há 16 trabalha no Hospital Público de Macaé (HPM). Atualmente, Rosani coordena as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) para Covid-19 na instituição, com 53 leitos. "É uma grande emoção e Torcemos muito para que esse dia chegasse. A vacina foi esperada por todos e precisamos acabar com isso, perdemos várias pessoas de todas as idades", disse a Rosani.





Outros profissionais da área, rede pública e privada, também foram vacinados neste primeiro dia. A Secretária de Saúde, Liciani Furtado, não compareceu ao início da vacinação porque se recupera do Covid-19.





Macaé recebeu, nesta terça-feira (19), por volta das 8h55, o primeiro carregamento de doses da CoronaVac. As 2.973 unidades chegaram em helicóptero da Polícia Civil, no aeroporto do município. A carga estava prevista para o período da tarde, mas foi antecipada pelo governo estadual, que realiza a distribuição no Rio de Janeiro. O material, que atende somente a primeira dose, foi recebido por técnicos da Secretaria de Saúde e encaminhado para a Casa da Vacina.



Prefeito destaca atuação dos profissionais da Saúde



Durante a cerimônia, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, parabenizou a atuação de todos os profissionais que atuam nas redes pública e privada. Ele destacou também o apoio da Câmara Municipal, com a união de todos os vereadores, que disponibilizaram a verba de emendas impositivas, cerca de R$ 24 milhões, para a compra de vacinas. O Legislativo foi representado pelos vereadores Cesinha (presidente), Rafael Amorim, Alan Mansur, Luciano Diniz e professor Michel.



"Estamos com recursos reservados para a compra de vacinas, porém, nesse primeiro momento, o governo federal encampou todas as doses do Butantan. A ideia é conseguirmos fazer a compra direta com o instituto, ou seja, cerca de 500 mil doses, para imunizarmos toda população macaense em duas doses", frisou o prefeito.



Vacinação



A vacinação, nesta quarta-feira (20), tem previsão para começar às 9h. Serão atendidos cinco serviços de saúde nesse primeiro dia: HPM, São João Batista, Clínica São Lucas, Unimed e Centro de Triagem do Coronavírus. Serão envolvidos cerca de 30 profissionais, incluindo as Secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana, além da Polícia Militar. A expectativa é imunizar cerca de 200 profissionais de saúde. No período da tarde, a imunização acontecerá em quatro asilos, beneficiando 120 idosos.



Profissionais da saúde e asilados são prioridades



As doses recebidas nesta terça-feira atenderão, inicialmente, 34% dos profissionais de saúde, já que Macaé tem registrado cerca de 8 mil. A expectativa da equipe é realizar a aplicação das doses em uma semana. A previsão da segunda dose será entre 14 e 28 dias após a primeira.



A vacinação irá acontecer de forma volante. As equipes de imunização da Secretaria de Saúde irão atender o público-alvo diretamente no seu local de trabalho, no caso dos profissionais de saúde e de acolhimento de idosos. A Prefeitura de Macaé recebeu 74 mil seringas e agulhas.