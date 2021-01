Vacinômetro está disponibilizado no portal oficial do município Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

MACAÉ- A exemplo do Covidímetro, boletim diário que atualiza dados como o número de infectados pela Covid-19, bem como pacientes recuperados, óbitos, taxa de ocupação de leitos de UTI para a doença e grau de contágio, a prefeitura de Macaé, lançou, nesta quarta-feira (20), o “Vacinômetro”. Disponibilizada no portal oficial do município, a ferramenta será alimentada diariamente com o número de pessoas que já receberam a primeira dose da CoronaVac na Capital do Petróleo.



Nesta terça-feira (19), dez pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Macaé. A campanha de imunização começou de forma simbólica com alguns dos profissionais de saúde que se encontram na linha de frente de combate à doença “É com transparência que vamos seguindo a campanha de vacinação”, destacou o prefeito, Welberth Rezende.



As 2.973 doses atenderão, inicialmente, 34% dos profissionais de saúde, já que Macaé tem registrado cerca de 8 mil. A expectativa é que as vacinas, recebidas de helicóptero nesta terça-feira (19), sejam aplicadas no prazo de uma semana. A previsão da segunda dose é entre 14 e 28 dias após a primeira. A Prefeitura de Macaé também foi contemplada com 74 mil seringas e agulhas.