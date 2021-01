Os profissionais imunizados receberão a segunda dose em até 28 dias, no caso da Coronavac. Foto: Divulgação/ Secretaria de Saúde.

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:43



MACAÉ- A Secretaria de Saúde de Macaé já vacinou 1.229 profissionais da saúde, da rede pública e privada, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, além de idosos residentes em asilos e deficientes institucionalizados. A prefeitura recebeu 2.973 doses da Coronavac e 1.800 da AstraZeneca/Oxford.



Nesta terça-feira (26), as equipes de vacinação volante aplicaram 70 doses. Elas estiveram no Hospital Público de Macaé (HPM), Hospital Unimed e Clínica São Lucas. Os profissionais imunizados receberão a segunda dose em até 28 dias, no caso da Coronavac. Já os que receberem a vacina da AstraZeneca/Oxford, a dose de reforço é aplicada três meses após a primeira.



Nova etapa



Nesta quarta-feira (27), será iniciada uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. A prioridade continua sendo os profissionais da saúde que atuam na linha de frente só que, neste momento, serão contemplados os que trabalham nas unidades de urgência e emergência do município, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Barra e Lagomar, Pronto Socorros Aeroporto e Municipal. Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) também serão imunizados nesta fase.



A vacinação será realizada no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, de quarta a sexta-feira (29), das 9h às 16h. Haverá uma triagem no local, para verificar se o nome do profissional de saúde consta da lista, com apresentação obrigatória de documento de identidade com foto.



O Hospital Público Municipal (HPM) e o Hospital do Trapiche funcionarão também como polos de vacinação para os profissionais de saúde desses estabelecimentos de urgência e emergência.