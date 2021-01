Vacinação foi acompanhada pelo prefeito Welberth Rezende. Foto: Raphael Bózeo

Por Bertha Muniz

Publicado 27/01/2021 20:04



MACAÉ - A prefeitura de Macaé imunizou, nesta quarta-feira (27), os profissionais da saúde que atuam na região serrana do município contra a Covid-19. A vacinação ocorreu no no Hospital do Trapiche e foi acompanhada pelo prefeito, Welberth Rezende, e pelo secretário adjunto de Média e Alta Complexidade, Carlos Emir Mussi.



Segundo a prefeitura, foram aplicadas doses da vacina AstraZeneca/Oxford. "É muito importante que esses profissionais também sejam imunizados. Na semana que vem estaremos recebendo mais doses. Nossa intenção é contemplar toda a população. Estamos seguindo o Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal", pontuou o prefeito.



Ainda de acordo com o município, inicialmente estão sendo vacinados enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, trabalhadores de serviços gerais, maqueiros e demais profissionais lotados nos setores de atendimento ao Covid-19.



A auxiliar de Saúde Bucal, Gisele da Silva, que trabalha no hospital há 20 anos, relatou a sensação de alívio que sentiu depois que tomou a vacina. "Minha mãe está internada, suspeita de ter contraído o Covid-19. Estar vacinada é uma grande alegria, pois desde o início da pandemia estamos trabalhando na linha de frente", contou.





Outros pontos de vacinação



Além da Serra, nesta quarta-feira (27) houve vacinação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Barra e Lagomar, Pronto Socorro Aeroporto e Pronto Socorro Municipal. Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) também serão imunizados nesta fase.



A vacinação está sendo realizada também no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, até a próxima sexta-feira (29), das 9h às 16h. Há uma triagem no local, para verificar se o nome do profissional de saúde consta da lista. É obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto.



A prefeitura recebeu 2.973 doses da Coronavac e 1.800 da AstraZeneca/Oxford. A Coronavac está sendo aplicada no posto fixo do Hospital Público de Macaé (HPM), somente para os funcionários da unidade, e da AstraZeneca/Oxford nos postos fixos do Centro de Convenções e Hospital da Serra.







