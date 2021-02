Macaé

Indiciados por homicídio sofrem emboscada na Ajuda de Cima, em Macaé; Um deles morreu

O comando da PM informou que o policiamento segue reforçado no local do atentado, e que as equipes estão realizando buscas a fim de encontrar os autores da ação criminosa.

