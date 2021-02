Welberth Rezende recebeu em seu gabinete um grupo de pais favoráveis à volta das atividades presenciais. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/02/2021 13:15



MACAÉ - O prefeito de Macaé, no Norte Fluminense, Welberth Rezende, afirmou nesta quarta-feira (10), que o governo estuda a possibilidade de retomar as aulas presenciais nas redes pública e privada. Segundo o chefe do Executivo, a data será divulgada em breve, mas a volta às aulas ocorrerá de forma gradativa e segmentada. Neste momento, protocolos de biossegurança e questões como a visita técnica da Vigilância Sanitária ainda estão sendo analisadas.





"Tratamos deste assunto com muita segurança. Estamos ouvindo os representantes da Secretaria de Saúde, Educação, Conselho Municipal de Educação, sindicatos ligados aos profissionais da educação, classe médica e Ministério Público", pontuou.



Welberth Rezende recebeu, nesta terça-feira (9), um grupo de pais favoráveis à volta das atividades presenciais. “Recebi em meu gabinete um grupo de pais de alunos que são favoráveis ao retorno às aulas presenciais. Eles me entregaram um abaixo-assinado com mais de 1000 assinaturas obtidas em 24 horas. O protocolo de retorno às aulas está sendo debatido em uma discussão ampla com toda a sociedade. Não tomaremos nenhuma decisão sem antes considerar todas as partes envolvidas nesse debate”, disse o prefeito.



De acordo com o município, o plano de volta às aulas contará com um cronograma escalonado, que ainda está em análise. O documento vai abranger informações referentes à segurança sanitária e também relativas a aspectos pedagógicos.



A Prefeitura de Macaé, por meio da Vigilância Sanitária, vai realizar vistorias técnicas nas escolas municipais e particulares, em datas que ainda estão sendo definidas. Após a finalização do plano de retorno, todos os itens que o compõem serão divulgados através dos veículos de comunicação da prefeitura, para que as escolas tenham tempo hábil e possam se adequar aos protocolos e cuidados a serem observados.