Chegada de doses da Vacina contra coronavírus, CoronaVac, no Aeroporto de Macaé/RJ. Data: 11/02/2021. Foto: Secom/Rui Porto Filho.

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:52





MACAÉ - Mais 1.460 doses da vacina Coronavac foram recebidas no aeroporto de Macaé, na manhã desta quinta-feira (11). As unidades foram transportadas pelo helicóptero modelo Esquilo do governo do Estado do Rio de Janeiro e serão utilizadas na vacinação de idosos acima de 85 anos de idade.



De acordo com a coordenadora em Vigilância Epidemiológica, Lisa Chagas, a previsão é de que a imunização tenha início já a partir do próximo dia 18, e seja concluída no dia 23 deste mês. "No dia 20 vamos realizar o dia D de vacinação contra a Covid-19. É importante que os familiares desses idosos façam o cadastro disponível no site da Prefeitura para otimizar esse processo", informou.



Lisa acrescentou que a vacinação, no sistema Drive Thru, será realizada na Cidade Universitária e no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. “Teremos também uma equipe na Escola Municipal Balneário no Lagomar”, ressaltou.



Além de Macaé, os municípios de Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu também receberam doses da vacina. A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e, no Brasil, foi produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo.



Vacina Macaé – O pré-cadastro online para a vacinação contra a Covid-19 pode ser realizado no link: https://vacina.macae.rj.gov.br/. O sistema também apresenta informações sobre os servidores e cidadãos já imunizados, além dos quantitativos de vacinas recebidas e disponíveis.



O cadastramento tem o objetivo de tornar mais ágil e eficaz o processo de vacinação, evitando filas e aglomerações. O município continuará seguindo o Plano Nacional de Vacinação e, conforme o recebimento de novas vacinas, outras etapas serão realizadas.



Cuidados na prevenção - Mesmo com o início da campanha de imunização do coronavírus, os hábitos de higiene e prevenção devem continuar sendo tomados por toda população. A orientação é manter o uso correto da máscara, higienização frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel 70%, e distanciamento social.