A vítima foi identificada como Herite Fonseca, de 20 anos. Foto: Polícia Civil.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/02/2021 13:04



MACAÉ - Um jovem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé. O crime ocorreu na Avenida Dois, em frente ao número 140. Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens brancos vestindo calça jeans e tênis passaram a bordo de uma motocicleta Yamaha Fazer cinza e efetuaram disparos de pistola, aparentemente de calibre 380, contra o rapaz, que morreu na hora. A vítima foi identificada como Herite Fonseca, de 20 anos.



A perícia esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Ainda não há pistas sobre a motivação e o paradeiro dos autores da ação criminosa. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). Segundo a Polícia Civil, Herite era natural da cidade de Mimoso do Sul, no Rio Grande do Sul e não possuía anotações criminais.