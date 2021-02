Foram apreendidos: um serrote, uma máquina de serra, uma talhadeira, uma marreta, uma serrinha, um spray color gin, dois aparelhos DVR das câmeras do local e R$5.713,00 em espécie. Foto: Divulgação/PM

Publicado 19/02/2021



MACAÉ - Policiais militares prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (19), um homem que arrombou e furtou um caixa eletrônico localizado dentro de um mercadinho no bairro São Marcos, em Macaé.



A ação foi deflagrada após uma denúncia via 190. O suspeito foi detido pelos agentes na Avenida José Carlos Paes, quando ateava fogo em um aparelho de videomonitoramento.



Com ele, a polícia encontrou um serrote, uma máquina de serra, uma talhadeira, uma marreta, uma serrinha, um spray color gin, dois aparelhos DVR das câmeras do local e R$5.713,00 em espécie.



O homem e o material apreendido foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP).