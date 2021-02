No Dia D da vacinação dos idosos contra a Covid-19, o empresário Alécio Balzana, de 97 anos, foi imunizado no Centro de Especialidades Dona Alba. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/02/2021 21:13



MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, destinou os últimos três dias para vacinar idosos acima de 85 anos contra a Covid-19, o que resultou em um total de 1.030 doses ministradas, cerca de 88% desse público imunizado. Somente neste sábado (20), dia D da vacinação, 143 pessoas receberam a primeira dose da vacina de forma rápida e organizada. A ação aconteceu na modalidade drive-thru, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, no Barreto e no Centro de Especialidades Dona Alba, no Centro da cidade.



Dois dos mais antigos baluartes da loja maçônica Obreiros de Macaé receberam a primeira dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Aos 86 anos, sendo 63 dedicados a maçonaria, o auditor fiscal aposentado, Olivan Carlos Glória Moreira, recebeu a vacina nesta quinta-feira (18), no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, no Barreto.



A filha dele, Concórcia Carvalho Moreira, elogiou o esquema adotado pelo município para a imunização dos idosos. "A prefeitura está de parabéns pela organização, desde os guardas que ficam posicionando a gente na fila, até os profissionais de saúde. Tudo muito perfeito e organizado", disse.



Neste sábado (20), o empresário Alécio Balzana, que possui 67 anos dedicados à maçonaria, recebeu a primeira dose da CoronaVac no Centro de Especialidades Dona Alba. De Mimoso de Sul, no Espírito Santo, Seu Alécio chegou à Macaé em 1960. Foi proprietário do Hotel Brasília, depois do hotel e churrascaria Central, do restaurante Espanha além da lanchonete e pastelaria Quissamã. Em 1972 criou a Sorveteria Sorriso que funcionou até 2002, na Avenida Rui Barbosa, no Centro.



Hoje, Seu Alécio, que já fez a alegria de muitos macaenses, foi quem saiu sorrindo do local de vacinação, no auge dos seus 97 anos. "Fiquei muito contente, senti uma alegria muito grande e agradeço por essa oportunidade", comemorou.





Vacinação



A vacinação para a faixa etária acima de 85 anos começou na última quinta-feira (18) no município, incluindo a região serrana. A imunização prossegue até quarta-feira (24), porém, nesses próximos dias, a ação acontece somente por meio das equipes volantes, que estão atendendo idosos acamados e restritos cadastrados na ESF. Após essa etapa, a Secretaria de Saúde fará um balanço definitivo para saber se todos 1.177 idosos residentes no município, dentro dessa faixa etária, foram imunizados.



O município vem seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e a medida em que as vacinas forem sendo enviadas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, os grupos prioritários vão avançando.