Somando os valores dos kits, a PM estima um prejuízo de R$ 16.165 ao tráfico de drogas da localidade com a apreensão. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/02/2021 19:18



MACAÉ - Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a apreender uma farta quantidade de drogas, na noite da última sexta-feira (19), no Parque Aeroporto, em Macaé. A informação dava conta de que na Rua R.M. de Carvalho, haveria um ponto de endolação e venda de entorpecentes.



Equipes incursionaram o local e montaram um cerco, avistando um indivíduo que conseguiu fugir assim que notou a chegada das viaturas. No endereço informado foram apreendidos: 340 kits de maconha com isqueiro, 243 kits de maconha com seda 42 trouxinhas da mesma erva; duas balanças de precisão; uma tesoura; três pedaços de maconha prensada (pesando 732 gramas) e farto material usado para endolação de drogas.



Somando os valores dos kits, a PM estima um prejuízo de R$ 16.165 ao tráfico de drogas da localidade com a apreensão. O material arrecadado foi levado para a 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde a ocorrência foi registrada.