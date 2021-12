Macaé

A 4 dias do Réveillon, Macaé é 5º destino no mais procurado no interior com 93,5% de ocupação da rede hoteleira

O índice faz parte da pesquisa Réveillon 2021-2022 nos municípios do interior do Estado do Rio

Publicado 29/12/2021 16:10 | Atualizado há 22 horas