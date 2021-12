Dados sobre as pacientes foram encaminhados à Secretaria Estadual de Saúde - Divulgação

Dados sobre as pacientes foram encaminhados à Secretaria Estadual de SaúdeDivulgação

Publicado 27/12/2021 17:53 | Atualizado 27/12/2021 17:56

Macaé - A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Macaé informou, nesta segunda-feira (27), que duas pacientes com suspeita de infecção por variante Ômicron da Covid-19 estão sendo investigadas no município.

A coleta de material para novos exames de mapeamento do vírus será realizada amanhã, terça-feira (28). Dados sobre as pacientes foram encaminhados à Secretaria Estadual de Saúde.

A investigação dos dois casos foi iniciada após a Secretaria Estadual de Saúde encaminhar, na sexta-feira (24) passada, à Secretaria Municipal de Saúde, notificação de suspeita de contágio das duas pacientes: de 31 anos, moradora de Casimiro de Abreu e trabalha no Parque de Tubos, com sintomas apresentados em 30 de novembro e exame realizado em 1º de dezembro; e uma de 19 anos, que reside em Macaé, sem sintomas e com exame realizado no dia 28 de novembro.



“Os dois casos suspeitos da variante Ômicron foram identificados pela Secretaria Estadual de Saúde, por exames realizados em laboratório da rede particular. A partir da notificação que recebemos, acompanhamos as duas pacientes que estão bem e não apresentaram quadro de complicações. Novos exames serão realizados e o material será enviado ao Laboratório LACEN, para mapeamento e confirmação da variante Ômicron”, explica Lisa Chagas, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.



O LACEN é o laboratório do governo do Estado que realiza estudos de novas variantes da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde também mantém cooperação junto a ao Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através do Laboratório do projeto Covid-19, para a realização de pesquisas e mapeamentos genéticos do Coronavírus.



A Secretaria de Saúde reforça a importância da população manter os cuidados, através das medidas sanitárias, de enfrentamento a pandemia da Covid-19 – uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações, além de cumprir também todo o esquema vacinal de imunização contra o coronavírus.