O trabalho foi elaborado pela enfermeira Ana Paula Dalcin - Divulgação

Publicado 22/12/2021 12:00 | Atualizado 22/12/2021 12:09

Macaé - Informações sobre sinais, diagnóstico e tratamento para os sintomas da Gripe Influenza compõem a cartilha elaborada pela Secretaria de Saúde e que faz parte dos protocolos de assistência à população, diante do aumento dos casos de síndrome gripal.

A cartilha, elaborada pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, aponta também os cuidados sanitários necessários para conter a circulação do vírus e a redução dos casos de infecção. O trabalho foi elaborado pela enfermeira Ana Paula Dalcin.

“Vivemos uma sazonalidade antecipada da circulação do vírus Influenza, que provoca sintomas de gripe. A cartilha ajuda a orientar a população sobre o que é a doença e a estratégia que adotamos para atender os casos suspeitos e reduzir a circulação do vírus”, destaca a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Lisa Chagas.

O uso de máscaras, a higienização das mãos e evitar ambientes aglomerados seguem entre as principais medidas para conter a circulação do vírus Influenza. As pessoas que apresentarem sintomas de síndrome gripal devem buscar atendimento nas quatro unidades de referência da rede municipal: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Barra e do Lagomar, Pronto Socorro Municipal da Imbetiba e o Hospital Público Municipal da Serra.