A ação de reflorestamento será realizada às margens do rio Macaé, favorecendo a melhoria da quantidade e qualidade de água para região.Foto: Rui Porto Filho.

MACAÉ - O Instituto Estadual do Ambiente lança, nesta quarta-feira (22), o projeto 'Águas do Rio', em Macaé. A ação é realizada com o objetivo de ampliar e aprimorar a qualidade das informações sobre os usos da água bruta no município. Inicialmente, serão restaurados 32,5 hectares de Mata Atlântica oriundos de medida compensatória da implantação da faixa de dutos do Terminal Portuário de Macaé (TEPOR), alocados prioritariamente em Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais (AIPM) de abastecimento público da RH VIII.

A ação de reflorestamento será realizada às margens do rio Macaé, favorecendo a melhoria da quantidade e qualidade de água para região. Além disso, essa ação permitirá a conexão, através de um corredor ecológico, entre Reserva Biológica União e o Parque Natural Municipal do Atalaia, duas Unidades de Conservação de extrema importância para proteção e conservação da vida silvestre.

Estarão presentes no lançamento do projeto, que integra o Pacto Pelas Águas - iniciativa do Governo do Estado que visa promover a segurança hídrica a partir da proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público estratégicos para população -, o secretário Secretário de Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha; o Presidente do Inea, Philipe Campello; e o prefeito de Macaé, Welberth Rezende.

O projeto teve início em julho de 2016, sendo viabilizado e coordenado por meio de uma parceria entre o Instituto Estadual do Ambiente (Inea/SEAS) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com recursos do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas da Agência Nacional de Águas (Progestão/ANA).