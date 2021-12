Outros nomes despontam no ranking; os curtos ainda são preferência entre os pais de Macaé. - Foto: Reprodução.

MACAÉ - A lista de nomes mais registrados em Macaé, no Norte Fluminense, no ano de 2021, foi divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Os mais queridinhos das mamães e dos papais foram Arthur (com 79 registros) e Laura (com 45 registros). Confira a lista completa no fim da reportagem. Quase 3.500 bebês foram registrados em 2021, até meados de dezembro.



Arthur foi a escolha que mais ganhou posições nos últimos dois anos: em 2019, não aparecia na lista dos 10 mais escolhidos; em 2020, ficou em 1º lugar, seguido deste ano. A associação notou um crescimento de nomes curtos ou bíblicos: Noah aparece pela primeira vez em Macaé, ranqueado entre os mais buscados, ficando em 10º no ano de 2021. Em 2020, lideraram o ranking dos nomes mais registrados na Capital do Petróleo, Arthur e Helena.

Já em 2019, Heitor e Maria Eduarda foram os mais registrados. Preferência entre os macaenses, Miguel esteve nos últimos três anos entre os 10 mais escolhidos, conquistando a 5ª, 4ª e 7ª posição, respectivamente. Os nomes fazem parte da base de dados dos 7.658 Cartórios de Registro Civil - presentes nas 5.570 cidades brasileiras - e estão disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil, que é administrado pela Arpen.



Mudança de nome



A Arpen-RJ destaca que mudanças no nome podem ser realizadas em cartório, até um ano após o indivíduo completar 18 anos, sem qualquer motivação desde que não prejudique os sobrenomes da família. Dessa forma é possível corrigir erros de grafia no registro.



Pessoas transsexuais também podem alterar o nome em cartório, sem a necessidade de autorização prévia judicial, segundo a Arpen-RJ. Já outras alterações, como nos casos de exposição do nome ao ridículo ou proteção a testemunhas só podem ser realizadas por meio de processo judicial.



10 nomes mais registrados em Macaé no ano de 2021

1º

Arthur - 79 registros



2º

Theo - 57 registros



3º

Heitor - 50 registros



4º

Gael - 49 registros



5º

Miguel - 48 registros



6º

Laura - 45 registros



7º

Bernardo - 42 registros



8º

Helena - 39 registros



9º

Noah - 38 registros



10º

Davi - 37 registros