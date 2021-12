Homens são flagrados após furtarem decoração de Natal, em Macaé. - Foto: Reprodução.

MACAÉ - Dois homens foram filmados após furtarem parte da decoração de Natal instalada pela prefeitura de Macaé, na Praia Campista. Nas imagens, os eles aparecem tranquilamente carregando uma estrutura metálica em uma motocicleta, na Rua Francisco Portela, no Centro. Segundo a prefeitura, outras ações criminosas já ocorreram.

Na madrugada desta quinta, um grupo tentou furtar o Papai Noel e o trenó que foram colocados também na Praia Campista, onde uma árvore de Natal com cerca de 20 metros foi inaugurada no início da semana. A ação foi impedida por uma moradora de um prédio que flagrou o ato e gritou, dispersando os criminosos.

Ainda de acordo com a prefeitura, em diversos pontos da cidade há registro de furtos de enfeites.

Nos postes da Praia dos Cavaleiros, a iluminação de led já foi furtada pelo menos 20 vezes. Toda a decoração de Natal em Macaé foi alugada de uma empresa privada. A Prefeitura informou que as iluminações estão sendo substituídas e a administração municipal pede que a população denuncie esse caso se reconhecerem quem cometeu o crime. A empresa responsável pelos enfeites informou que irá registrar queixa de todos os casos na 123ª Delegacia Policial.

