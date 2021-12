Acreditamos que esse gesto, apesar de simples, vai fazer muita diferença", afirma o empresário Henrique Mendes - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 09/12/2021 07:00

Macaé - A Campanha Natal Solidário - Doe Alegria continua mobilizando instituições e pessoas em prol da solidariedade. Nesta segunda-feira (6), foi a vez da New Easy, empresa do ramo de tecnologia, integrar a arrecadação, com a doação de 100 brinquedos.

A entrega foi recebida no Hotel de Deus pela idealizadora e madrinha da campanha, a primeira-dama Quelen Rezende. "Estamos muito felizes com a partição do empresariado local e também das pessoas que estão deixando sua contribuição nos postos de doação. Cada criança contemplada receberá um brinquedo, que carrega consigo toda uma atmosfera de amor e dedicação ao próximo. É essa mensagem que queremos compartilhar", enfatizou Quelen.

"Todo ano contribuímos com alguma causa ligada às crianças. Esse ano a campanha chamou nossa atenção e estamos aqui fazendo nossa parte nesse momento ainda tão difícil para muitas famílias. Acreditamos que esse gesto, apesar de simples, vai fazer muita diferença", afirma o empresário Henrique Mendes.

Doações continuam

As doações nos postos continuam. Podem ser doados brinquedos novos ou usados, em bom estado de conservação, nos seguintes locais: Shopping Plaza Macaé, Centro Macaé de Cultura, Secretaria de Mobilidade Urbana, Pronto Socorro do Aeroporto, Estádio Moacyrzão e Hospital da Serra, no Trapiche, na região serrana.

A entrega dos brinquedos às instituições habilitadas via chamamento público acontecerá no próximo domingo, 12 de dezembro, no Colégio Estadual Luiz Reid, das 8h às 12h.