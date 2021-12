Alunos têm uma sólida formação, inclusive com a possibilidade de participar de programas de iniciação científica - Divulgação

Alunos têm uma sólida formação, inclusive com a possibilidade de participar de programas de iniciação científicaDivulgação

Publicado 08/12/2021 07:00

Macaé - Um grupo de alunos, do curso de Engenharia Química, da Faculdade Católica Salesiana de Macaé, publicou dois artigos científicos em uma revista internacional especializada na área. Os temas “Application of the Radiometric Method of Uranium, Thorium, and Potassium in the Cabo Frio Region, Brazil” e “Radiometric Characteristics of the Lagoa Real Uraniferous Province, Brazil”, estarão presentes na IJACS (Indian Journal of Advances in Chemical Science), sob a orientação dos professores Hans Schmidt Santos, Felipe Venâncio Barbosa de Freitas e Cristiane Marinho dos Santos.

Os artigos abordam, respectivamente, o estudo geológico do solo da cidade de Cabo Frio, por meio da radioatividade das rochas e o estudo da Província de Lagoa Real na Bahia, uma região rica em minérios de urânio, combustível que é usado em usinas termonucleares. Os alunos envolvidos no trabalho são: Igor de Almeida Bichara Calanca, Caio Martins Ramos, Letícia Kizuka Pereira, Ludmila Ravane Santos da Silva, Christine Barros de Sá, Tiago Cairo Rodrigues, Brenda Pinto Muniz, Maria Julia Siqueira Ferreira dos Santos e Alice Dames Vieira.

“O curso de Engenharia Química vem apresentando ótimos resultados na área acadêmica. Composto por um corpo docente com mais de 90% de mestres e doutores, além de laboratórios modernos, os alunos têm uma sólida formação, inclusive com a possibilidade de participar de programas de iniciação científica. O resultado é que estamos colecionando na Engenharia Química, centenas de apresentações de trabalhos em eventos, dezenas de artigos que são publicados todos os anos e também dezenas de aprovações de nossos alunos em programas de Mestrado.