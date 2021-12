Publicado 10/12/2021 18:33

Macaé - Um homem, identificado como A.B.O.S., de 21 anos, foi preso após ser baleado em um confronto armado com a Polícia Militar na comunidade das Malvinas, em Macaé, na madrugada desta sexta-feira (10).

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), realizavam uma operação na localidade, quando foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo por elementos do tráfico, em uma área conhecida como 'Rodo'. Os policiais revidaram, dando início a um confronto na rua Santa Bárbara. Ao cessar fogo, a PM encontrou uma granada, dois rádios transmissores, seis munições calibre 9mm e uma munição de fuzil 5.56.

Ainda no interior da comunidade, a guarnição foi informada de que o criminoso deu entrada no Hospital Público Municipal (HPM), baleado no ombro esquerdo. Na unidade de saúde, os agentes identificaram que o homem era um dos envolvidos na troca de tiros.

Ele foi autuado e permanece preso acautelado no hospital, até receber alta e ser encaminhado para uma unidade prisional.

A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).