A programação natalina terá a presença do Papai Noel, durante todo o mês, em mais de 10 pontos espalhados pelo município - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 10/12/2021 17:04 | Atualizado 10/12/2021 18:04

Macaé - Inaugurada nesta semana, a decoração do “Macaé Energia do Natal” foi muito bem recepcionada pelos macaenses. Com direito a contagem regressiva marcada em único som pelo público, a árvore iluminada de 25 metros de altura, no Espaço de Convivência da Praia Campista registrou a empolgação e a alegria que embalam o clima natalino. A programação, aberta oficialmente, também pela presença do Papai Noel, segue durante todo o mês em mais de 10 pontos espalhados pelo município.

Outra festividade natalina foi a inauguração da Iluminação do Museu do Legislativo, na noite desta quinta-feira (9). Com direito a Cantata de Natal, da banda da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart), da Sociedade Musical Lyra dos Conspiradores e da cantora Verônica Gonçalves.

O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo. Fruto da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo. A parceria entre os dois poderes estreou também a Sala do Papai Noel no Museu do Legislativo, onde crianças de todas as idades poderão, até o dia do Natal, tirar fotos com o Papai Noel.

Para a turismóloga do Macaé Convention & Visitor Bureau, Fernanda Costa, a programação inédita promovida nesta época do ano, marca uma nova característica turística na cidade.

“Acho muito importante Macaé se posicionar como destino turístico de Natal, pois a cidade já é referência no interior do estado em muitos aspectos como saúde, renda e energia. Acredito ter sido muito assertiva a escolha e espero que os turistas e cidadãos macaenses se surpreendam a cada ano com as belíssimas decorações de natal”, frisou.

Para o gerente geral do Hotel Dubai Macaé by Atlantica, Valdelino Ferreira Júnior, a iluminação de Natal no município, abrilhanta a cidade, e passando a pandemia, pode ser mais um ponto positivo para atrair turistas de lazer, uma vez que, atualmente, as hospedagens estão com cerca de 80% de ocupação advinda do público offshore.

“Torço para que os órgãos públicos criem aberturas para que o público de lazer nos visite com mais intensidade; uma vez que, os nossos atrativos são inúmeros e vão além das praias. A nossa Serra, por exemplo, é linda e merece atenção”, pontuou Ferreira.

O presidente da Câmara de Vereadores de Macaé afirmou que a iluminação de Natal do Museu do Legislativo foi idealizada para impulsionar o comércio do calçadão, tradicional ponto de vendas da cidade.

O prefeito Welberth Rezende afirmou que toda a programação do “Macaé Energia do Natal” foi criada com o objetivo de celebrar uma nova fase do município:

“Macaé, graças a Deus, conseguiu enfrentar a pandemia e ser a cidade com o menor índice de letalidade por COVID-19. Superamos os desafios e hoje somos a cidade que mais gera empregos no Estado. Estamos diante de um novo momento, de celebração. E por isso desejo um feliz Natal a todas as famílias da cidade”, destacou o prefeito.

Além do Espaço de Convivência e da Casa Legislativa, foram acesas as árvores iluminadas instaladas em três pontos do Calçadão da Avenida Rui Barbosa, na Rua da Praia (em frente a prefeitura), na orla de Imbetiba, Praia de Cavaleiros e na Lagoa de Imboassica, além dos trevos da RJ 106 (Praia Campista e Bar do Coco), no trevo da Estrada do Imburo (acesso ao Jardim Franco), na Praça Mirante dos Navegantes (Barra) e nos distritos de Areia Branca, Córrego do Ouro e no Sana.