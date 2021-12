Desafio do primeiro ano de gestão de Welberth Rezende englobou dar continuidade às intervenções já contratadas e iniciadas, enquanto se diagnosticava a demanda de investimentos em recuperação dos prédios e equipamentos públicos existentes e a demanda por novas intervenções, especialmente em Infraestrutura - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 09/12/2021 13:57 | Atualizado 09/12/2021 14:29

Macaé - O município de Macaé viveu um ano atípico em 2021. Mesmo com a instabilidade da pandemia e os obstáculos provocados pela Covid-19, a cidade reagiu e segue, junto do avanço da vacinação, vivendo um momento de retomada econômica. Rebatizada como ‘Capital da Energia’, Macaé se destaca pela maior empregabilidade no estado, em sua maioria, gerada pela Construção Civil. Resultado de 10 obras municipais licitadas, além da implantação das termelétricas e redes varejistas.



Inaugurada, na última sexta-feira (3), a Unidade Básica (UBS) da Aroeira amplia a assistência preventiva e de promoção à saúde da população, expandindo a rede de Atenção Básica do município. A Unidade que estava fechada em governos anteriores reabriu as portas e garante consultas de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Pré-Natal, além de acompanhamentos promovidos pela equipe de Enfermagem e de Nutrição. Em uma nova etapa, a UBS da Aroeira também contará com um polo de Dispensação de Medicamentos aos usuários.



Inaugurada no aniversário da cidade, a Escola Padrão de Educação Infantil Prof.ª Ana Cristina F. Azarany Almeida, no bairro Lagomar, vai atender cerca de 450 alunos na faixa de dois a cinco anos, em uma área de 1.312 metros quadrados. A unidade conta com dez salas de aula, uma sala de direção, secretaria, sala multifuncional, sala de coordenação, sala de professores com copa e sanitários, ateliê brinquedoteca, sala de estudos e planejamento, e sala de acolhimento.



Também no Lagomar, moradores poderão contar com programas como o PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família, CadÚnico e Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família). As instalações do novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) já foram finalizadas pela Secretaria de Obras. O novo Cras vai funcionar na Avenida dos Bandeirantes (antiga Avenida Três), ao lado da UPA. O Cras Lagomar será inaugurado em breve. Sua construção custou cerca de 490 mil (R$ 490.910,70).



Com investimento de mais de quatro milhões (R$ 4.155.847,79), a Prefeitura anunciou, recentemente, o início das obras do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, localizado no bairro Sol Y Mar. Com término previsto para dezembro do próximo ano. O planejamento é que, com a nova estrutura, a unidade desenvolva projetos para atender atletas de diversas modalidades esportivas, como vôlei, basquete, handebol, futsal, tênis de mesa, além de oficinas de artes marciais.



A Obra da Drenagem da Aroeira foi anunciada pelo prefeito Welberth Rezende (Cidadania) em sua rede social. A Prefeitura reforçou que em 18 meses, a obra deverá ser concluída. O projeto contemplará 24 ruas, totalizando seis quilômetros de drenagem que vão garantir o escoamento das águas das chuvas que descem das imediações do Morro de São Jorge e se concentram em bolsões em algumas ruas. A obra está orçada em R$ 25 milhões, e é um dos maiores investimentos da atual gestão municipal em infraestrutura, até o momento. A obra vai beneficiar mais de 30 mil habitantes que sofrem com os alagamentos na região. A ordem de serviço foi entregue à empresa contratada e a Comissão de Fiscalização está promovendo reuniões entre a contratada e as concessionárias de serviços de água, esgoto, gás e fibra ótica, a fim de planejar as intervenções e causar o mínimo transtorno possível.



Avaliada em mais de quatro milhões (R$ 4.224.969,99), outra obra de grande importância, iniciada em outubro deste ano, é na região da antiga Pedreira, cujo objeto é de estabilização do talude rochoso com execução de canaleta na parte superior do talude, contenção com malha de aço chumbada com grampos de aço e concreto projetado, em uma área de intervenção de 11 mil metros quadrados. Essa obra dará mais segurança aos moradores que residem próximos a este talude. A previsão é de ano e meio para a conclusão dos serviços.



O Posto de Informações Turísticas (PIT) tem previsão de ser entregue até abril de 2022. Localizado no calçadão da Praia dos Cavaleiros, a área de 48,5 m² vai funcionar com atuação de agentes e turismólogos, que serão responsáveis por acolher, fornecer informações e divulgar atrativos, equipamentos e serviços turísticos. O PIT é uma demanda antiga de todo o trade turístico macaense, incluindo as entidades de classe, o Polo Gastronômico dos Cavaleiros e o Conselho Municipal do Turismo (COMTUR). O investimento dos cofres municipais para sua execução é de quase 300 mil reais. As obras estão aceleradas e a estrutura de alvenaria já pode ser avistada pelos transeuntes.



Outra intervenção na Praia dos Cavaleiros é a reforma do deck da orla, iniciada nos últimos dias, cuja conclusão está prevista até o fim de março de 2022. As obras serão realizadas no trecho de 800 metros da orla, com previsão de substituição da estrutura de madeira em trechos avariados, além da manutenção do piso. A Comissão de fiscalização está em fase de mobilização junto à empresa contratada. A obra está avaliada em quase dois milhões (R$ 1.837.606,71).



Outras frentes de serviços também estão sendo executadas como, a construção de pontes metálicas, localizadas entre os distritos Frade e Sana (Rio Sana, Bom Viver, São José, Santa Rosa e Santana), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. A ordem de serviço para a execução da obra está orçada em R$ 2.399.909,82. A instalação das pontes está ocorrendo no ritmo de uma por mês, até o presente momento já foram instaladas três pontes.



O município também iniciará, em janeiro de 2022, a construção da sede do primeiro Batalhão de Ações com Cães (BCA), do interior do Estado, atendendo a um convênio com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A previsão é de que a Unidade abrigue 60 policiais, 20 cães treinados e quatro viaturas, incrementando a rede de segurança pública para o município. Avaliado em cerca de R$ 6 milhões, o BAC, que será construído em área cedida pela Prefeitura de Macaé no Parque da Cidade, integrará o quadro de ações táticas da Política de Segurança Pública no município. A previsão da entrega dessa obra é de um ano.



Seguindo a mesma linha de parcerias, a Prefeitura de Macaé segue com as obras no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (Nupem-UFRJ) para a ampliação dos laboratórios, com a construção de salas de aula e instalação de elevador de acessibilidade. Os projetos foram desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a execução é por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Obras. Com previsão de um ano para a conclusão da obra, o projeto está orçado em R$ 793.203,28. Até agora, 50% da obra foi executada.



Além disso, equipamentos urbanos, como praças e orlas, também serão contemplados com serviços de manutenção, por toda a cidade. Para isto, o governo municipal investirá mais de 13 milhões em reparos e reformas (R$13.496.828,86), em até um ano.



O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, afirmou que, “ainda há muito que avançar, mas o caminho já foi traçado e está sendo trilhado com o objetivo de buscar sempre o melhor para a população”.



“Agradeço aos cidadãos macaenses por acreditarem neste governo. Outras obras serão feitas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A Câmara tem sido parceira nos avanços necessários”, destacou o prefeito.



O secretário adjunto de Obras, Felipe Bastos, ressaltou que o desafio do primeiro ano de gestão englobou dar continuidade às intervenções já contratadas e iniciadas, enquanto se diagnosticava a demanda de investimentos em recuperação dos prédios e equipamentos públicos existentes e a demanda por novas intervenções, especialmente em Infraestrutura.



“O trabalho executado pela equipe da Secretaria de Obras é intenso, uma vez que a contratação de obras exige, pela lei, a elaboração minuciosa de projetos arquitetônicos e complementares, bem como orçamento detalhado para embasar a publicação dos editais com as regras de licitação (escolha da melhor proposta)”, explicou Felipe.



Felipe finalizou pontuando que, “ao lado do chefe do executivo, a SEMOB tem trabalhado intensamente, com fôlego para entregar aos macaenses uma cidade bem cuidada e organizada”.



Além dos investimentos municipais, Macaé também irá receber R$ 135 milhões em obras executadas pelo Estado. Anunciadas pelo secretário estadual de infraestrutura, Max Lemos, que visitou o município, no último mês, grandes obras estão previstas, como: a duplicação da ‘Ponte da Barra’ (liga a região norte e central da cidade); Revitalização do Calçadão da Avenida Rui Barbosa (centro comercial a céu aberto); Término da obra abandonada, do Colégio Carlos Walter Marinho Campos, no Lagomar (irá atender cerca de 2.880 mil alunos do Ensino Fundamental II e Médio); Pavimentação e Drenagem da Estrada de Santa Tereza (fará a ligação entre o Parque de Tubos e a RJ-168, com nove quilômetros de extensão, favorecendo o novo mercado de gás e portuário); e a construção de um Restaurante Popular no Lagomar.