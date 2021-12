Gás composto por três átomos de oxigênio O3 e proporciona inúmeros benefícios e pode ser aplicado de diversas formas. - Foto: Divulgação.

Gás composto por três átomos de oxigênio O3 e proporciona inúmeros benefícios e pode ser aplicado de diversas formas.Foto: Divulgação.

Publicado 10/12/2021 22:37 | Atualizado 11/12/2021 09:27

MACAÉ - Muitos métodos e tratamentos para rejuvenescimento, emagrecimento, estética, e outros milhares, surgem com muitas novidades. E muitos até atrativos. Um deles, é a ozonioterapia, que é uma terapia que consiste em administrar ozônio no corpo. É um gás composto por três átomos de oxigênio O3 e proporciona inúmeros benefícios e pode ser aplicado de diversas formas.

A Fisioterapeuta e Ozonioterapeuta Master de Macaé, Bruna de Souza Melo, explica os benefícios do tratamento à saúde das pessoas. Segundo a especialista, formada em 2007, a ozonioterapia oxigena tecidos, trata problemas circulatórios, aumenta a resposta do sistema imunológico, além de ajudar no tratamento de feridas de origem vascular, arterial ou venosas.

Atua também no tratamento de úlceras diabéticas e insuficiência arterial, dores articulares decorrentes de inflamações crônicas. “A ação do ozônio no organismo possui várias vantagens, como: efeitos bioquímicos anti-inflamatórios, germicidas, regulagem do metabolismo, de resposta imunológica, melhora da metabolização de oxigênio, regulagem do estresse oxidativo, entre outros”. Ainda segundo Bruna, a ozonioterapia é eficaz contra incontáveis tipos de doenças. “O ozônio pode ser utilizado como recurso complementar para garantir mais qualidade de vida e a plena recuperação dos indivíduos”, explicou a profissional.

O ozônio também atua no combate a bactérias, vírus e germes. “Não apenas em relação às doenças que os mesmos provocam, mas também na recuperação de feridas inflamadas ou infeccionadas; na eliminação de dores em geral, principalmente geradas por inflamações ou problemas articulares; na recuperação de tecidos, promovendo a regeneração celular para tratar casos como queimaduras ou até inflamações crônicas, como as intestinais; intervenções estéticas, no tratamento de celulite, gordura localizada, varizes e manchas na pele; combate ao câncer, regulando a resposta inflamatória, aumentando a taxa de oxigênio nos tecidos, eliminando células cancerígenas e diminuindo os efeitos nocivos da radioterapia e quimioterapia”, reforçou Bruna Melo.

Ainda de acordo com ela, o ozônio pode ser administrado via retal, vaginal, auricular, subcutâneo, intramuscular, intradiscal a auto-hemoterapia.

Tratamentos com ozonioterapia

Segundo Bruna Melo, são vários os tratamentos com a ozonioterapia, entre eles, com cicatrizações e fibrose, causada após uma cirurgia de lipoescultura de uma das pacientes. “O resultado já mostra uma diminuição desta fibrose. Está sendo uma recuperação muito rápida e causa uma cicatrização rápida demais, o que causa a fibrose, que são calombos embaixo da pele. Com a ozonioterapia, o resultado já é bem visível”, explicou uma das pacientes, Helen Carla Gonçalves da Silva Leal. Em Macaé, a ozonioterapeuta master, Bruna Melo, atende no endereço: Dr. Bueno, 148, no Centro.