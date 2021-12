Publicado 15/12/2021 12:34

MACAÉ - Incentivar ações que visam promover a transformação na vida das pessoas e das cidades. Este é o objetivo do Encontro Empresarial Local Virtual e Presencial, que acontecerá até o dia 21 de dezembro, pela plataforma ZOOM. Intitulado “Causas do bem e Encontro Empresarial Local”, o evento tem como propósito de despertar uma nova economia com resultados positivos para o interesse da coletividade, onde a sustentabilidade representa também uma história de desenvolvimento local, com resultados para uma economia global, inclusiva e solidária.



O evento recebe o apoio das Associações Comerciais de Macaé e de Campos dos Goytacazes, do Convention Visitors Bureau de Campos dos Goytacazes, do Sistema Hub Mundo de Vantagens, SustentaB, Rede Então Pronto, Rede INC Netwiaving, da Rádio Network FM e do Doctor Coach Academy.



De acordo com o CEO e idealizador do Sistema Hub Mundo de Vantagens, Thales Andrade, a revolução comportamental, através da cultura da doação e empreendedorismo de impacto social, transformam a economia global e economia local, e modificam as cidades com o foco nas pessoas que assumem lideranças de impactos positivos.



Como é o caso da ação solidária que será realizada no Condomínio Jardim das Acácias, em Guarus, Campos dos Goytacazes, nesta quinta-feira (16), das 8h às 15h. Em parceria com o Hemocentro, o síndico profissional Sávio Borges, acontecerá a Coleta de Sangue no condomínio.

“Eu vejo essa campanha como um caminho de conscientizar e ao mesmo tempo ajudar a salvar vidas, pois segundo informação do Hemocentro o estoque está muito baixo. Todo sangue coletado irá para o estoque do Hospital Ferreira Machado, depois que passar pelos procedimentos de praxe”, disse Sávio, ressaltando ainda que está estendendo a campanha para os Condomínio Figueiras e Terra Nova.

“Vendo essa necessidade do Hemocentro pedi a participação dos condomínios ao redor. O importante é sensibilizar a população para causas nobres que possam impactar positivamente na vida das pessoas. Nós, síndicos, conseguimos, com uma ação, uma assembleia, um informativo, comunicar e sensibilizar um número maior de pessoas ao mesmo tempo, e é fundamental todas as nossas ações estejam voltadas para a sustentabilidade e o bem do coletivo”, observou.



O Sistema Hub Mundo de Vantagens tem como missão ser uma marca glocal (global + local). É quando uma empresa pensa globalmente e age de forma local. “Ou seja, se queremos mudanças, essas têm que começar por meio de nós mesmo. Por isso, é tão importante incentivar e promover ações sustentáveis que modificam a vida das pessoas e gera um impacto positivo para o meio ambiente”, frisou. Em poucas palavras, glocal é o intercâmbio entre valores culturais globais e locais, gerando um terceiro valor, que enfatiza, simultaneamente, os dois primeiros. Mais do que um termo da moda, a glocalização é o resultado de um mercado cada vez mais conectado e digital.



Seguindo essa linha de raciocínio, no dia 18, o Encontro acontecerá em parceria com o projeto MAPBC (Multirões Agroecológicos para o exercício pedagógico do bem viver na Baixada Campista), com uma extensa programação presencial de ações sustentáveis, como: doação de muda, do projeto Horta Comunitária; entrega voluntária de Óleo de Cozinha; Campanha Doe Sem Colocar a Mão no Bolso; e Projeto Patas de Mel no Município de Campos dos Goytacazes. Tais ações acontecerão na Praça da Escola Municipal Cláudia Almeida, em Farol de São Thomé, a partir das 9h.



A representante e integrante do Projeto MAPBC, Claudia Maria dos Santos Souza Barreto, comenta sobre uma das ações sustentáveis praticadas pelo grupo, a Horta Comunitária. “A proposta é ocupar terrenos públicos ociosos, e trabalhar o solo para gerar alimento para o povo. Os produtos são doados, mas quem cuida da horta tem o direito de comercializar o que excede/sobra, dessa forma incentivamos o trabalho voluntário”, explicou.



O acesso aos eventos online e sessões de negócios é gratuito. “O Encontro Empresarial Online tem como objetivo gerar negócios e parcerias entre os associados e demais empresas participantes; ampliar o alcance das empresas; formar um ecossistema de impacto social, ambiental e econômico; apresentar projetos de impacto social; conhecer e conectar para posteriormente apoiar outros projetos sociais nas cidades participantes”, pontuou Thales.



Os interessados em participar do Encontro Empresarial Local Online deverá se inscrever gratuitamente através do link: https://www.sympla.com.br/1-mapbc-cultura-e-encontro-empresarial-local__1428880.



PROGRAMAÇÃO:



16 de dezembro 19h às 20:30 – apresentação Economia Sustentável e projeto MAPBC, com Thales Andrade, Meiroca 4x4, Claudia Maria dos Santos e apresentação da equipe MAPBC



18 de dezembro - 1º MAPBC Cultura- evento presencial, praça da Escola Municipal Cláudia Almeida, Farol de São Thomé, de 09:00 às 16:00.



21 de dezembro - 19h às 20:30 – Troca de experiências e network com a comunidade e empresários: Pitch Sustentável mediadores: Thales Andrade, advogado, empresário e perito judicial com especialidade direito.



Apresentação e cerimonial: Luiz Marinho, professor e instrutor Mastermind.