Guilherme Abreu, atual presidente da FC&VB-RJArquivo Pessoal

Publicado 20/12/2021 14:19 | Atualizado 20/12/2021 15:59

Macaé - Realizada, na última quinta-feira (16), a Assembleia Geral de Eleição (AGE) da Federação dos Conventions Bureaux do Rio de Janeiro (FC&VB-RJ) elegeu a chapa que terá Guilherme Abreu como Presidente no Triênio 2022-2024.

Guilherme que, é ex-presidente e atual diretor consultivo do Macaé Convention, mostrou-se muito feliz em poder dar continuidade ao trabalho que Marco Navega (ex-presidente da Federação) realizou à frente da instituição, por sete anos.

"Meu objetivo é ampliar os trabalhos juntos aos 22 conventions filiados à Federação, diversificando e valorizando o retorno do Turismo e ainda trazendo resultados financeiros positivos para todas as cidades”, afirmou Guilherme.



Para Navega, a despedida do posto da presidência, foi um momento de emoção, reconhecimento e homenagem dos colegas, que o aplaudiram ao passar o cargo:

“A AGE de Eleição é o momento sublime da renovação de qualquer entidade. Ver a Federação seguindo em frente nos objetivos estatutários preconizados no Estatuto desde 2016, ano de sua fundação, é gratificante. Agradeço todo apoio recebido de diversas pessoas dos C&VBx e de diversas entidades Parceiras durante a minha permanência no cargo. Continuo a frente do Conselho Diretor para ajudar no que for possível", disse. Acrescentando que, "foi desafiador para todos os presidentes e diretores dos C&VBx conduzir as entidades nos últimas anos tão difíceis à Humanidade", referindo-se ao momento da pandemia da Covid-19.

A expectativa da instituição é que, com o avanço da vacinação, o ano de 2022 terá mais liberdade de ir e vir, onde o Turismo poderá voltar à normalidade, oxigenando a economia do país.

Assembleia Geral de Eleição (AGE) da FC&VB-RJ para o triênio 2022-2024 Divulgação

A Assembleia que aclamou a chapa única com a Presidência de Guilherme Abreu foi toda gravada e, em breve, já estará disponível no canal do YouTube da Federação.