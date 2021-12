A nova cepa, mais transmissível que a Delta, vem forçando turistas ao redor do globo a colocarem os pés de volta no chão e repensarem os riscos envolvidos em viagens internacionais. - Foto: Reprodução/Pixabay.

Publicado 20/12/2021 09:56 | Atualizado 20/12/2021 09:57

MACAÉ - O sinal de alerta foi reacendido em todo o planeta com o surgimento da variante Ômicron. Cidades em lockdown, novas medidas de controle sanitário, países com fronteiras fechadas e voos internacionais suspensos. A incerteza vista em outros momentos da pandemia de Coronavírus voltam à realidade do mundo.



A nova cepa, mais transmissível que a Delta, segundo especialistas no assunto, vem forçando turistas ao redor do globo a colocarem os pés de volta no chão e repensarem os riscos envolvidos em viagens internacionais. O momento pede cautela.

E é exatamente buscando o conforto de cada cliente, que a CAPO Viagens atua em todos os momentos para que a viagem seja sem preocupações. Com uma equipe preparada para lidar especificamente em cada situação de maneira individualizada, quem escolhe viajar com a agência pode ficar tranquilo.



Com sete dias de antecedência, um consultor entra em contato com a companhia aérea e verifica se há alguma alteração no voo. Se houver, o cliente é contactado e juntos, buscam o melhor caminho a seguir.

Orsini Nascimento, CEO da CAPO Viagens, afirma que, em tempos pandêmicos, o fechamento de fronteiras e novas restrições são sempre observados pela equipe da agência.



"Se percebermos que algum passageiro está com viagem marcada para um país que mudou as medidas, ou até mesmo vetou a entrada de turistas, vamos informar o que aconteceu ao nosso cliente e buscar a melhor solução. Se o voo tiver sido cancelado, por exemplo, vamos buscar outras opções, ou fazer o reembolso, de acordo com a preferência escolhida por ele", explica o CEO.



Em caso de cancelamentos, o reembolso, casa seja a opção escolhida pelo cliente da CAPO, é feito de forma rápida e sem estresse. A agência trabalha com passagens em milhas, uma forma muito mais ágil de estorno pelas companhias aéreas, que "geralmente são estornadas na hora. Assim que confirmada a devolução, o valor é devolvido integral para o cliente. Apenas as taxas de resgate da própria companhia aérea, caso haja, é que serão descontadas. Nós não cobramos absolutamente nada nesses casos".



Logo nos primeiros meses de pandemia, em 2020, a CAPO Viagens trabalhou intensamente para ajudar os clientes que estavam viajando quando as fronteiras começaram a ser fechadas pela primeira vez. Orsini relembra sobre uma cliente que estava na Austrália: "indicamos a ela que seria melhor antecipar a volta e, desde o aceite em mudar a data, trabalhamos para que tudo corresse da melhor forma possível, sem que houvesse preocupação. Ela retornou a tempo e com conforto", conta.



Quem for viajar nos próximos meses deve priorizar os destinos com clima mais ameno, que permitam mais atividades ao ar livre e menos aglomeração. E para todos os momentos, a CAPO Viagens conta com os melhores valores e descontos.





Sobre a CAPO Viagens



A CAPO Viagens nasceu em abril de 2018 e é a primeira agência on-line do Brasil com atendimento personalizado 24h por dia, além de contar com as melhores ofertas em passagens aéreas e milhas. Tem a missão de proporcionar a melhor experiência, atendimento de qualidade e diferenciado, buscando sempre o melhor preço e acompanhamento pré e pós-venda, para que cada cliente se sinta acolhido e seguro. É o jeito simples de viajar.



Agência cadastrada na Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (ABAV/RJ), no Ministério do Turismo (Cadastur) e certificada pelo Selo Reclame Aqui. A CAPO Viagens e Tecnologia fica localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 2987, Cavaleiros, Macaé/RJ.