Vítima foi identificada como Kelwyr Figueira Mendes, de 24 anos. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Vítima foi identificada como Kelwyr Figueira Mendes, de 24 anos. Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 20/12/2021 12:13 | Atualizado 20/12/2021 16:45

MACAÉ - Um homem de 24 anos foi morto a tiros, na manhã deste domingo (19), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). O corpo foi encontrado na areia da praia do "Bar do Coco".

Ainda conforme a PM, a vítima, identificada como Kelwyr Figueira Mendes, possuía uma tatuagem no antebraço direito com a escrita "Nete" e trajava somente uma camisa branca quando foi encontrada. A perícia esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

O laudo preliminar da necropsia apontou que Kelwyr foi baleado no crânio, rosto e braço, mas morreu em decorrência de uma hemorragia cerebral, causada pelos disparos de arma de fogo. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação da ação criminosa. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde será investigado. A Polícia Civil informou que Kelwyr era natural de Macaé e não possuía antecedentes criminais.