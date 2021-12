Marcel da Silva Hespanhol, de 36 anos, congregava em uma igreja evangélica no bairro São José do Barreto, em Macaé. - Foto: Reprodução/Facebook.

Marcel da Silva Hespanhol, de 36 anos, congregava em uma igreja evangélica no bairro São José do Barreto, em Macaé. Foto: Reprodução/Facebook.

Publicado 21/12/2021 14:20 | Atualizado 21/12/2021 14:31

MACAÉ - Um pastor evangélico foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (20), dentro de sua residência, na Rua Dom Eugênio Salles, no bairro São José do Barreto, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), familiares relataram que Marcel da Silva Hespanhol, de 36 anos, estava desaparecido há três dias. Relatos de amigos do pastor, dão conta de que ele sofria de depressão.



Foi o irmão da vítima, Máximo da Silva, que acionou a PM. No local, ele contou aos militares que teria notado a ausência de Marcel e que, por volta das 19h, foi até a sua residência, que se encontrava trancada. Ainda de acordo com a PM, Máximo afirmou que arrombou a porta da casa e encontrou o irmão já sem vida no chão do quarto, com uma pistola prateada ao seu lado. A mãe da vítima também informou ter ouvido um disparo de arma de fogo por volta da 1h de segunda-feira, vindo da residência de Marcel.

Aos militares, o irmão de Marcel disse ainda que ele fazia parte de uma facção criminosa que domina do tráfico de drogas na localidade em que foi morto. A PM não localizou a arma do crime e informou que Máximo, disse ter visto a arma, mas precisou sair da casa e ao retornar havia várias pessoas no local. O corpo de Marcel foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município.



Segundo a perícia, ele morreu com apenas um tiro na cabeça, disparado da direita para a esquerda. De acordo com o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte foi uma hemorragia cerebral. O corpo do pastor foi liberado no início da tarde para velório e sepultamento, no cemitério Memorial Mirante da Igualdade, na Virgem Santa, em Macaé.



O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial ( 123ª DP), onde será investigado, como encontro de cadáver. Marcel congregava em uma igreja evangélica no mesmo bairro onde morava e não possuía antecedentes criminais.