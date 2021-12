Criminoso foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde ficou preso, à disposição da Justiça. - Foto: Divulgação.

MACAÉ - A Polícia Militar (PM) realizou a captura de um foragido da Justiça por homicídio, na noite desta quarta-feira (22), no bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), após o recebimento de informações dando conta da localização do acusado.



Durante incursão à Rua Sete, militares abordaram o homem, identificado pelas iniciais J.L.U.D.S., de 32 anos. De acordo com a PM, durante revista, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, após consulta, foram constatados três mandados de prisão em aberto conta o mesmo.

O foragido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde ficou preso, à disposição da Justiça. Ainda conforme a PM, além das anotações por homicídio, o criminoso possuí passagens por ameaça e lesão corporal.