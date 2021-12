Foto Ilustrativa do Réveillon 2018 na Praia dos Cavaleiros - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 29/12/2021 13:13 | Atualizado 29/12/2021 13:22

Macaé - A Prefeitura Municipal de Macaé informou que, como medida sanitária de prevenção a Covid-19 e nova variante Ômicron, as orlas dos Cavaleiros e Praia do Pecado estarão fechadas para trânsito de veículos, permitindo acesso de veículos apenas para moradores, no dia 31 de dezembro.

Apesar da determinação, dois shows pirotécnicos com fogos de artifício coloridos vão celebrar a chegada de 2022, em dois pontos específicos de Macaé. Na Praia do Pecado, os fogos serão entre os quiosques um e dois, com duas balsas que serão posicionadas a 500 metros da faixa de areia. Já na Praia da Barra, uma balsa - também a 500 metros da faixa de areia - brindará o Ano Novo com fogos, na reta em frente ao Estádio Cláudio Moacyr.

Os fogos terão 12 minutos de duração e não haverá shows musicais. “O governo tomou a decisão de não fazer evento musical em virtude da pandemia, mas fazer uma queima de fogos simbólica”, destacou o secretário de Turismo, Léo Anderson, que se reuniu nesta quarta-feira (22) com secretários e representantes das pastas de Cultura, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Ordem Pública, Guarda Municipal, Defesa Civil e Posturas para definir os detalhes da virada de ano.



O Secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, explicou que, nos Cavaleiros, a orla estará fechada para trânsito de veículos, do posto 1 ao posto 2 a partir das 8h do dia 31. Já a orla da Praia do Pecado estará fechada para estacionamento a partir das 5h. E às 20h, na entrada do bairro Pecado, haverá uma barreira permitindo acesso de veículos apenas para moradores. “Transeuntes poderão circular à vontade”, reforçou o secretário de Turismo.



A Defesa Civil vai dar suporte próximo ao deck da orla da Praia dos Cavaleiros, que está em reforma. Uma blitz com apoio da Polícia Militar, Mobilidade Urbana e Guarda Municipal vai controlar veículos em toda a orla a partir das 10h.



Os ônibus vão parar de circular dentro da orla da Praia do Pecado às 18h do dia 31. Já a SIT vai reforçar os ônibus extras até 3h da manhã. Outro detalhe definido na reunião é que o Terminal da Lagoa será utilizado para embarque e desembarque de passageiros de táxi e aplicativos de transporte privado. Duas ambulâncias da secretaria de Saúde darão o suporte na Praia do Pecado e outras duas estarão na Barra.