Secretaria de Saúde intensifica orientações e prepara profissionais para identificar casos suspeitos - Foto: Douglas Smmithy

Secretaria de Saúde intensifica orientações e prepara profissionais para identificar casos suspeitosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/11/2026 11:12





Dos dez diagnósticos confirmados, dois correspondem a moradores de municípios vizinhos. O levantamento também aponta uma internação registrada em setembro, na rede privada de saúde. Até o período informado, não houve mortes relacionadas à doença em Macaé.



A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, afirma que o acompanhamento ocorre por meio da Vigilância Epidemiológica. A orientação é que os moradores fiquem atentos às alterações na pele, especialmente quando acompanhadas de febre ou aumento dos gânglios linfáticos, conhecidos popularmente como ínguas.



A Mpox é uma infecção provocada pelo vírus monkeypox. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com lesões e secreções corporais de pessoas infectadas. O contato íntimo, inclusive durante relações sexuais, também representa uma possibilidade de exposição. Objetos contaminados, como toalhas, roupas e roupas de cama, podem participar da transmissão.



Por isso, a principal recomendação é evitar o contato direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença. A Secretaria também reforça a importância de não compartilhar objetos pessoais e manter os cuidados de higiene. Dez casos de Mpox foram confirmados em Macaé, enquanto outros dois permanecem sob investigação. O balanço da Vigilância Epidemiológica, atualizado em 24 de novembro de 2026, contabiliza 21 notificações da doença no município. Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as orientações nas unidades básicas, as visitas domiciliares e a capacitação dos profissionais da rede pública para identificar sintomas, atender pacientes e evitar novas transmissões. A cidade também aguarda o recebimento de doses para iniciar a vacinação dos grupos prioritários.Dos dez diagnósticos confirmados, dois correspondem a moradores de municípios vizinhos. O levantamento também aponta uma internação registrada em setembro, na rede privada de saúde. Até o período informado, não houve mortes relacionadas à doença em Macaé.A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, afirma que o acompanhamento ocorre por meio da Vigilância Epidemiológica. A orientação é que os moradores fiquem atentos às alterações na pele, especialmente quando acompanhadas de febre ou aumento dos gânglios linfáticos, conhecidos popularmente como ínguas.A Mpox é uma infecção provocada pelo vírus monkeypox. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com lesões e secreções corporais de pessoas infectadas. O contato íntimo, inclusive durante relações sexuais, também representa uma possibilidade de exposição. Objetos contaminados, como toalhas, roupas e roupas de cama, podem participar da transmissão.Por isso, a principal recomendação é evitar o contato direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença. A Secretaria também reforça a importância de não compartilhar objetos pessoais e manter os cuidados de higiene.



Vigilância acompanha casos e orienta atendimento

Quem apresentar bolhas, feridas ou erupções na pele, principalmente quando houver febre ou ínguas, deve procurar atendimento médico. A recomendação da secretária Simone Sales é buscar uma unidade de urgência para avaliação e receber as orientações necessárias.



A rede municipal disponibiliza atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Barra e do Lagomar, no Pronto-Socorro do Aeroporto (PSA), no Pronto-Socorro Municipal (PSM) e no Hospital Público Municipal de Macaé (HPM). As equipes estão preparadas para avaliar possíveis casos, orientar os pacientes e indicar os cuidados necessários.



A notificação deve ocorrer já diante da suspeita, em até 24 horas. Após a avaliação clínica, os profissionais podem solicitar a coleta de material das lesões para exame molecular. A Vigilância Epidemiológica acompanha cada ocorrência até a definição do diagnóstico e a classificação final.



O trabalho também envolve o rastreamento de pessoas que tiveram contato de risco com pacientes suspeitos ou confirmados. Assim que surge a suspeita, o paciente recebe orientações para permanecer em isolamento domiciliar. Nos casos confirmados, os contatos são monitorados durante 21 dias, contados a partir da última exposição, para identificar possíveis sintomas.



A Vigilância ainda avalia se há indicação de vacinação após o contato com uma pessoa infectada, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para quem recebe o diagnóstico positivo, o isolamento deve continuar até que todas as crostas das lesões caiam e a pele esteja completamente cicatrizada.



Vacinação aguarda doses e isolamento exige cuidados

A campanha de imunização contra a Mpox ainda não começou em Macaé. A Secretaria de Saúde informou que aguarda o recebimento das doses para organizar o atendimento aos públicos definidos pelo Ministério da Saúde.



Na primeira etapa, a previsão é priorizar pessoas que vivem com HIV e apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células por milímetro cúbico. Nas fases seguintes, a estratégia deverá contemplar pessoas com HIV e CD4 abaixo de 200, usuários da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), utilizada para prevenir a infecção pelo HIV, e profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus.



Embora qualquer pessoa exposta possa desenvolver a doença, alguns grupos apresentam maior possibilidade de complicações. É o caso de pessoas com imunidade comprometida, especialmente aquelas que vivem com HIV avançado ou sem controle adequado da infecção. Gestantes, crianças e idosos também precisam de atenção especial diante de sintomas suspeitos.



Outro ponto importante é o cumprimento das regras de isolamento domiciliar. Conforme o protocolo divulgado pela Secretaria de Saúde, pessoas com sinais sugestivos da doença, incluindo casos suspeitos, prováveis ou confirmados, devem permanecer afastadas do convívio com outras pessoas até a liberação médica ou o encerramento do período de transmissão.



Nos casos suspeitos, o isolamento deve ser mantido até a divulgação do resultado dos exames. Para os diagnósticos confirmados e prováveis, a recomendação é permanecer em casa até o desaparecimento dos sintomas, a queda de todas as crostas e a cicatrização completa da pele.



O ideal é que o paciente utilize um quarto separado, ventilado e com cama individual. Quando não houver essa possibilidade, deve ser mantida uma distância mínima de um metro, com divisão do espaço por meio de um lençol. Nas áreas comuns da residência, as lesões precisam permanecer cobertas, com roupas que protejam braços e pernas e uso de máscara bem ajustada.



Durante o isolamento, também é necessário evitar relações sexuais, não compartilhar toalhas, roupas de cama, utensílios e outros objetos pessoais. O protocolo recomenda ainda que o paciente não utilize lentes de contato nem faça a barba ou depile regiões que apresentem lesões.



Os cuidados se estendem aos familiares. Pessoas que precisarem auxiliar o paciente devem utilizar luvas descartáveis e máscara, além de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%. Banheiros e superfícies precisam de limpeza frequente, com produtos adequados, como água sanitária ou álcool 70%. O ambiente deve permanecer ventilado e os resíduos produzidos durante o isolamento devem ser colocados em saco plástico duplo, devidamente fechado.



Gestantes, crianças e pessoas imunossuprimidas não devem manter contato com o paciente nem permanecer no espaço reservado ao isolamento.



Com dez confirmações e duas investigações em andamento, Macaé mantém o monitoramento epidemiológico e reforça a importância da informação para conter a transmissão. A orientação é não ignorar sintomas, evitar a automedicação e procurar atendimento diante de qualquer suspeita.





