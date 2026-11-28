Welberth Rezende recebeu a honraria durante sessão na Câmara Municipal de TeresópolisFoto: Divulgação/Ascom
A entrega da honraria ocorreu durante a visita do prefeito à cidade da Região Serrana do Rio. A iniciativa também busca valorizar o diálogo entre representantes do poder público e estimular parcerias capazes de contribuir para o desenvolvimento regional.
Welberth agradeceu o reconhecimento em publicação nas redes sociais. Para o prefeito, a homenagem representa mais do que uma distinção individual e reforça a importância da cooperação entre cidades fluminenses.
“Estive em Teresópolis para receber o título de Cidadão Teresopolitano em uma homenagem concedida pelo vereador Vitinho. Um reconhecimento que recebo com muita honra e que reforça a importância do diálogo, das parcerias e da união entre os municípios”, declarou.
A aproximação entre as duas administrações foi apontada como um dos principais motivos para a concessão do título. A proposta é incentivar o compartilhamento de iniciativas, experiências e práticas de gestão que possam servir de referência para outras cidades.
Homenagem valoriza diálogo entre municípios
Na avaliação do parlamentar, a construção de parcerias depende de diálogo, respeito e disposição para compartilhar experiências. A homenagem a Welberth Rezende, nesse contexto, simboliza o reconhecimento da aproximação entre os municípios.
“Essa homenagem reconhece o diálogo, o respeito e a importância de estreitarmos os laços entre Teresópolis e outros municípios do nosso estado, trocando experiências de gestão e construindo pontes que somam para o desenvolvimento regional. Parabéns pela honraria, Welberth. Teresópolis agora também é a sua casa”, afirmou o vereador.
Cooperação pode fortalecer desenvolvimento regional
Macaé, na Região Norte Fluminense, tem forte presença da indústria de petróleo e gás, enquanto Teresópolis, na Região Serrana, reúne atividades ligadas ao turismo, ao comércio e à agricultura. Essas particularidades tornam o intercâmbio de experiências uma oportunidade para conhecer diferentes modelos de desenvolvimento e administração pública.
A aproximação institucional entre gestores e representantes do Legislativo pode contribuir para a circulação de ideias e a identificação de iniciativas que atendam às necessidades da população. A proposta defendida pelo vereador é justamente transformar o relacionamento entre as cidades em uma oportunidade de cooperação.
Para Welberth Rezende, o reconhecimento recebido reforça a importância de manter abertas as portas para o diálogo e para novas parcerias. A homenagem também amplia os laços simbólicos entre as duas cidades, ao conceder ao prefeito macaense um título que representa o acolhimento de Teresópolis.
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