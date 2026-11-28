Welberth Rezende recebeu a honraria durante sessão na Câmara Municipal de Teresópolis - Foto: Divulgação/Ascom

Welberth Rezende recebeu a honraria durante sessão na Câmara Municipal de TeresópolisFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 14:16





A entrega da honraria ocorreu durante a visita do prefeito à cidade da Região Serrana do Rio. A iniciativa também busca valorizar o diálogo entre representantes do poder público e estimular parcerias capazes de contribuir para o desenvolvimento regional.



Welberth agradeceu o reconhecimento em publicação nas redes sociais. Para o prefeito, a homenagem representa mais do que uma distinção individual e reforça a importância da cooperação entre cidades fluminenses.



“Estive em Teresópolis para receber o título de Cidadão Teresopolitano em uma homenagem concedida pelo vereador Vitinho. Um reconhecimento que recebo com muita honra e que reforça a importância do diálogo, das parcerias e da união entre os municípios”, declarou.



A aproximação entre as duas administrações foi apontada como um dos principais motivos para a concessão do título. A proposta é incentivar o compartilhamento de iniciativas, experiências e práticas de gestão que possam servir de referência para outras cidades. prefeito de Macaé, Welberth Rezende , passou a integrar oficialmente a lista de cidadãos honorários de Teresópolis após receber o título de Cidadão Teresopolitano durante uma sessão na Câmara Municipal. A homenagem foi concedida pelo vereador Vitinho (Novo) e reconhece a aproximação entre os dois municípios, com destaque para a troca de experiências administrativas e o fortalecimento das relações institucionais.A entrega da honraria ocorreu durante a visita do prefeito à cidade da Região Serrana do Rio. A iniciativa também busca valorizar o diálogo entre representantes do poder público e estimular parcerias capazes de contribuir para o desenvolvimento regional.Welberth agradeceu o reconhecimento em publicação nas redes sociais. Para o prefeito, a homenagem representa mais do que uma distinção individual e reforça a importância da cooperação entre cidades fluminenses.“Estive em Teresópolis para receber o título de Cidadão Teresopolitano em uma homenagem concedida pelo vereador Vitinho. Um reconhecimento que recebo com muita honra e que reforça a importância do diálogo, das parcerias e da união entre os municípios”, declarou.A aproximação entre as duas administrações foi apontada como um dos principais motivos para a concessão do título. A proposta é incentivar o compartilhamento de iniciativas, experiências e práticas de gestão que possam servir de referência para outras cidades.



Homenagem valoriza diálogo entre municípios

O vereador Vitinho também destacou a importância da relação institucional entre Teresópolis e Macaé. Segundo ele, o intercâmbio entre representantes municipais pode abrir caminhos para iniciativas conjuntas e fortalecer o desenvolvimento das diferentes regiões do estado.



Na avaliação do parlamentar, a construção de parcerias depende de diálogo, respeito e disposição para compartilhar experiências. A homenagem a Welberth Rezende, nesse contexto, simboliza o reconhecimento da aproximação entre os municípios.



“Essa homenagem reconhece o diálogo, o respeito e a importância de estreitarmos os laços entre Teresópolis e outros municípios do nosso estado, trocando experiências de gestão e construindo pontes que somam para o desenvolvimento regional. Parabéns pela honraria, Welberth. Teresópolis agora também é a sua casa”, afirmou o vereador.



Cooperação pode fortalecer desenvolvimento regional

A concessão do título também chama atenção para a importância da integração entre cidades do interior fluminense. Embora tenham características econômicas, sociais e geográficas diferentes, os municípios podem encontrar pontos em comum para compartilhar soluções e aprimorar políticas públicas.



Macaé, na Região Norte Fluminense, tem forte presença da indústria de petróleo e gás, enquanto Teresópolis, na Região Serrana, reúne atividades ligadas ao turismo, ao comércio e à agricultura. Essas particularidades tornam o intercâmbio de experiências uma oportunidade para conhecer diferentes modelos de desenvolvimento e administração pública.



A aproximação institucional entre gestores e representantes do Legislativo pode contribuir para a circulação de ideias e a identificação de iniciativas que atendam às necessidades da população. A proposta defendida pelo vereador é justamente transformar o relacionamento entre as cidades em uma oportunidade de cooperação.



Para Welberth Rezende, o reconhecimento recebido reforça a importância de manter abertas as portas para o diálogo e para novas parcerias. A homenagem também amplia os laços simbólicos entre as duas cidades, ao conceder ao prefeito macaense um título que representa o acolhimento de Teresópolis.





