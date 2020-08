MDB de Magé realiza convenção para lançar pré-candidatura de Jane Reis à prefeitura

Magé - O MDB de Magé vai realizar no próximo dia 5 de setembro, das 10h às 11h, uma convenção para o lançamento da pré-candidatura de Jane Reis à prefeitura da cidade da Baixada Fluminense. Jane é irmã do atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Rosenverg Reis. Todos do mesmo partido.



A convenção será realizada por meio do aplicativo Zoom. Ou seja, será virtual. A medida é para evitar aglomeração e, assim, respeitar os protocolos sanitários contra o novo coronavírus.