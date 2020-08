Vídeo: Prefeito de Magé sofre acidente de carro em rodovia

Magé - O prefeito de Magé, Rafael Tubarão, sofreu um grave acidente de carro, na noite do último sábado, 29, na Rodovia BR 116, na altura do Parque Santa Eugênia, no sentido Guapimirim. Apesar das fortes imagens, não houve vítimas fatais. Tubarão foi socorrido e levado para a unidade de saúde 24h de Fragoso. Ele fez exames, medicados e liberado.

Em vídeo publicado neste domingo, 30, Tubarão aparece com o rosto machucado e contando que ainda sente algumas dores. O prefeito, entretanto, agradece os pedidos de recuperação que vem recebendo.

O prefeito de Magé, Rafael Tubarão (PPS) e o secretário Renato de Abreu - Reprodução

"Quero agradecer a Deus mais um livramento na minha vida. Agradecer a todos que estão orando por mim. Estou bem. Estou sentindo algumas dores no ombro, peito e costas. O médico me deu alguns dias em casa de repouso", diz Rafael Tubarão, no vídeo.