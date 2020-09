Projeto de lei prevê criação de distrito industrial em Magé

Magé - O deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) protocolou nesta terça-feira, 8, um projeto de lei para a criação de um distrito industrial em Magé. A ideia da implantação é atrair empresas de outros estados e, consequentemente, a elevação do número de empregos na região. A medida também geraria a melhora da infraestrutura não só logística, como também de serviços públicos da região, e o aumento da arrecadação de tributos.



"Magé pode muito mais, e vamos trabalhar por isso", disse o deputado.

Pelo projeto, o Poder Público Municipal fica autorizado a promover, quando necessário, a desapropriação das áreas localizadas no Distrito industrial, amigável ou judicialmente, para doá-los, como incentivos econômicos e destinação específica, às empresas que se estabelecerem ou ampliarem suas atividades, obedecida a legislação municipal vigente. As áreas ou lotes serão definidos pelo Poder Público Municipal após levantamento topográfico, com observância dos critérios da real necessidade do tipo de unidade industrial ou comercial, adequação técnica, utilização e aproveitamento eficientes daárea concedida.No projeto, Rosenverg lembra que a ideia da criação do Distrito Industrial nasceu após um estudo, realizado pelo Instituto de Economia da UFRJ, capitaneada pela Prof.ª Renata La Rovere e pelo Prof. Mauro Osório. A proposta teria como consequência o fortalecimento do comércio e serviços de toda a região, e o aumento da arrecadação de tributos.