Renata Castro em foto com Núbia Cozzolino Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 12:05 | Atualizado 30/10/2020 12:11

Magé, na manhã desta sexta-feira, 30, Renata Castro postou nas redes sociais uma mensagem de aniversário para a filha. Por questões de segurança, a identidade da jovem será preservada. Na postagem, Renata classificou a maternidade como o "melhor momento da vida dela". Magé - Horas antes de ser assassinada com pelo menos 14 tiros em, na manhã desta sexta-feira, 30,postou nas redes sociais uma mensagem de aniversário para a filha. Por questões de segurança, a identidade da jovem será preservada. Na postagem, Renata classificou a maternidade como o "melhor momento da vida dela".

Renata Castro fez post em homenagem ao aniversário da filha Reprodução Facebook

"Quando você nasceu, filha, uma alegria imensa tomou conta de mim. Pegar você nos meus braços pela primeira vez sabendo que você chegou ao mundo perfeita e cheia de saúde, presenteou a minha vida com o meu melhor momento. Esperada com muito amor desde o início, o passar dos dias só fez aumentar mais ainda este sentimento, me transformando em uma mãe muito orgulhosa por tudo que envolve a filha linda que tenho. Hoje é um dia muito especial e cheio de felicidade! Desejo que a cada manhã Jesus abençoe seus passos e coloque um colorido especial no seu sorriso tão lindo. Receba esta mensagem com todo o amor do mundo! Parabéns, minha filha! Feliz aniversário!", escreveu Renata.

Na última transmissão ao vivo feita no Facebook, na manhã desta quinta-feira, 29, a blogueira estava na sede da Polícia Federal para protocolar uma denúncia contra a atual gestão da Prefeitura de Magé. O assunto, segundo Renata, está sob sigilo. Ela ainda informou durante a live que estava sendo ameaçada de morte. Classificou o prefeito Rafael Tubarão de "canalha" e os vereadores da cidade de "inoperantes".

"Não adianta me ameaçarem de morte", disse Renata.

Nas redes sociais, é possível encontrar diversas fotos e postagens de Renata apoiando a família Cozzolino. No último dia 13 de outubro, Renata postou uma imagem de uma tatuagem no braço com o brasão da cidade de Magé com a frase "Cozzolino Agora é a Vez do Povo".

Renata Castro é militante da família Cozzolino Reprodução Facebook

O crime

Renata Castro, de 38 anos, foi executada com pelo menos 14 tiros na porta de casa, na manhã desta sexta-feira na Rua Florêncio Vidal, no bairro Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense. A vítima era simpatizante da família Cozzolino, que esteve no comando da Prefeitura de Magé em diferentes mandatos.

Ainda não há informações sobre quem teria praticado o crime, nem a data e local de enterro de Renata. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e está no local do crime.