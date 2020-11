Magé Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 12:45 | Atualizado 14/11/2020 12:50

Magé - Em evidência por causa das diversas mortes ocorridas neste período eleitoral, os mageenses escolhem neste domingo, 15, o novo prefeito da cidade. A disputa promete ser tensa, já que um dos candidatos, Renato Cozzolino (PP), está impugnado pelo TRE. O deputado estadual, entretanto, diz que é candidato e que os votos para ele serão válidos. Com isso, a disputa em Magé pode acabar nos tribunais eleitorais. Fora isso, outros cinco candidatos disputam a preferência do eleitorado.

Veja quem são os candidatos a prefeito de Magé:



Boneco, candidato a prefeito de Magé Divulgação

Boneco (PMN)

Carlos Henrique Rios Lemos, mais conhecido como Boneco, é motorista particular e também atleta. Em março deste ano, ganhou projeção ao ir, de bicicleta, até Brasília para falar com o presidente Jair Bolsonaro, mas não o encontrou por causa da covid-19. Em 2016 e 2012, concorreu ao cargo de vereador, mas não conseguiu a vaga.

Jane Reis ao lado dos irmãos Washington Reis e Gutemberg Reis Divulgação

Jane Reis (MDB)

Irmã do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, Jane é professora e estudante de Direito. Concorre pela primeira vez em uma eleição majoritária e vai contar com apoio da família Reis para tentar se eleger. Terá as bandeiras da saúde e geração de emprego como prioridade de um futuro governo.

Renato Cozzolino teve candidatura indeferida pelo TRE Reprodução Facebook

Renato Cozzolino (PP)

O mais jovem deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai concorrer pela primeira vez para a prefeitura do município da Baixada Fluminense. Renato é sobrinho da ex-prefeita de Magé Núbia Cozzolino e filho da ex-deputada estadual, Jane Cozzolino.

Ricardo da Karol, candidato a prefeito de Magé Divulgação

Ricardo da Karol (PSC)

O empresário do setor moveleiro é ex-deputado estadual e já concorreu à Prefeitura de Magé em 2012, ficando em 2º lugar, com 33.435 votos. Nesta eleição, Ricardo terá apoio dos partidos PDT, PMB, Podemos, Republicanos, PSC e Solidariedade.

Rogério do Valle, candidato a prefeito de Magé Divulgação

Rogério do Valle (PL)

Vereador pelo segundo mandato consecutivo, Rogério do Valle é o candidato da situação. Ou seja, é apoiado pelo atual prefeito de Magé, Rafael Tubarão. Em 2010, chegou a ser candidato a deputado estadual, mas não se elegeu. Tenta agora pela primeira vez ser prefeito de Magé.

Sargento Lopes, candidato a Prefeito, um dos alvos da operação Reprodução

Sargento Lopes (PSD)

O empresário é vereador de mandato e já participou de outras eleições em Magé. Na última eleição, em 2018, concorreu para deputado federal pelo PDT, mas não foi eleito. Lopes teve um total de 15.887 votos. Ele foi eleito vereador pelo mesmo partido com 1.428 votos, em 2016.