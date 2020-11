Jane Reis vota em Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 14:27

Magé - Irmã do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), Jane Reis, do mesmo partido, votou no início da tarde deste domingo, 15, no Colégio Professor Alfredo Balthazar da Silveira, em Piabetá. Ela disputa pela primeira vez uma eleição e tenta ser prefeita da cidade da Baixada Fluminense.

Jane Reis é professora e estudante de Direito. Durante a campanha, ela afirmou que terá as bandeiras da saúde e geração de emprego como prioridade de um futuro governo. Assim como em Caxias, Jane pretende levar um Hospital do Olho para Magé.