Magé - A Prefeitura de Magé assinou um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) para asfaltar ruas da cidade. Com a assinatura, serão tratadas todas as vias públicas da Barbuda, que já começou a receber massa asfáltica, e outros logradouros no bairro Jardim da Paz III. O acordo firmado contempla a melhoria de 8,5 quilômetros de extensão de 27 ruas no município, sendo 5,5 km na Barbuda e 3 km no Jardim da Paz, e o despejo de 6.090 toneladas de Concreto Betuminoso Usado a Quente (CBUQ).

“O convênio nos dará mais força para seguir transformando nosso município e levando infraestrutura para diversas localidades”, disse o prefeito Renato Cozzolino, na sede do DER-RJ, no Centro do Rio.



O acordo também conta com a participação da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), prevê a apresentação de um plano de trabalho das obras onde os materiais (manilhas, ligantes e outros insumos) serão utilizados e da prestação de contas ao fim de cada serviço e terá 70% de contrapartida do Estado e 30% do município. Ficará a cargo da Prefeitura, por exemplo, usinar e aplicar o asfalto recebido. No serviço da Barbuda, o Executivo municipal utilizará ainda 1.201 metros de tubo de concreto de 400 mm de diâmetro para a drenagem, 4.450 m de tubos de 600 mm, 270 m de tubos de 1.200 mm e 1.526 m de tubos de 1.500 mm. Já no Jardim da Paz III, serão 1.695 m de tubos de 400 mm de diâmetro para drenagem e 1.309 m de tubos de 600 mm.



“De hoje em diante, faremos da nossa Magé um lugar com ruas recapeadas e tratadas, melhorando a qualidade de vida da população e valorizando os imóveis”, reforçou o prefeito Renato.

Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, comemorou a assinatura do convênio.

“Na Barbuda, por exemplo, vamos asfaltar 100% das ruas. Isso é o resultado de um governo que preza a competência, a eficiência e o amor por Magé”, declarou.

Para o presidente do DER-RJ, Luiz Roberto Pereira de Souza, a melhoria na infraestrutura de vias e estradas gera impactos positivos:

“É um facilitador para a geração de renda e o surgimento de vagas de emprego para os moradores”.



O secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade, destacou que o apoio será dado a todo o município que assinar o acordo e apresentar o plano corretamente - até o momento, 26 municípios fluminenses já firmaram convênio com o DER-RJ.

“Assim foi com Magé. Agora, é arregaçar as mangas e trabalhar em prol da população”, comentou.