Magé vacina pessoas com comorbidades a partir de 40 anos nesta quarta-feira (2/6)

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 21:01

Magé - A vacinação contra a Covid-19 avança em Magé para mais uma fase nesta quarta-feira (2/06). A Prefeitura divulgou o calendário da 1ª dose para os grupos prioritários de pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e funerários que podem ser vacinados a partir dos 40 anos em todos os 16 polos de atendimento.



No Centro de Imunização e na Super Tenda 24h de Piabetá, as gestantes e puérperas com comorbidades e com idade maior que 18 anos podem tomar a vacina do laboratório Pfizer.



Vacinação 1ª dose de Pfizer das 7h às 16h



Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá)

Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, atrás do Hospital de Magé)



Público: gestantes e puérperas com comorbidades a partir dos 18 anos, pessoas com comorbidades comprovadas dentro da idade indicada no calendário, idosos com 60 anos ou mais, e repescagem de trabalhadores da Saúde e funerários, cumprindo os requisitos de idade e comprovação que estão em atividade. Vacinam também, pessoas a partir dos 18 anos com Síndrome de Down, Anemia Falciforme e em tratamento de câncer.



Vacinação 1ª dose de AstraZeneca



Sábado e Domingo: Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá)

Dias de semana: Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá)

Das 9h às 14h: USFs Barbuda, Andorinhas, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Buraco da Onça, Maurimárcia, Guarani I, Pau Grande, Jardim Nazareno e Serrana I, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Piabetá, e no Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, atrás do Hospital de Magé) das 8h às 17h.



Público: pessoas com comorbidades comprovadas dentro da idade indicada no calendário e idosos com 60 anos ou mais, e pessoas com Síndrome de Down, Anemia Falciforme e em tratamento de câncer a partir dos 18 anos.



Horário especial para trabalhadores da Saúde e funerários que são atendidos das 13h às 17h no Centro de Imunização.



2ª dose de AstraZeneca



Para trabalhadores da Saúde e funerários, dentro do período indicado na caderneta de vacinação, em todos os polos de vacinação, das 9h às 14h.