Publicado 31/05/2021 17:51

Magé - O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) abriu inscrições, nesta segunda-feira (31), para dois processos seletivos que vão formar um cadastro de reserva de estagiários de nível superior. O preenchimento das vagas será feito de acordo com a necessidade das unidades administrativas e judiciárias da capital e de 25 municípios do Estado do Rio. Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de junho.



O primeiro processo seletivo é para estudantes de Direito (Seleção 1/2021), que poderão atuar em Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Macaé, Magé, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.



A outra seleção é para estudantes de Administração/Gestão Pública, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, História, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação e Webdesign, na capital (Seleção 2/2021).



Para participar



Para participar, é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino conveniada com o TRT/RJ e ter mais de 16 anos. Segundo o TRT/RJ, 10% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência. Outros 30% serão destinados a estudantes negros.



Duração do estágio

O estágio terá duração de seis a 24 meses, com carga horária semanal de 20 horas (quatro horas diárias). A bolsa será de R$ 920. Os selecionados ainda receberão auxílio-transporte.