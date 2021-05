Secretaria de Trabalho de Magé promove oficinas profissionalizantes gratuitas. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:23 | Atualizado 31/05/2021 17:25

Magé - No feriado municipal de 9 de junho, aniversário de 456 anos de fundação de Magé, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda vai promover oficinas gratuitas profissionalizantes, na Casa do Empreendedor, das 10h às 16h. Não é necessário inscrição prévia. As oficinas ofertadas são: barbeiro, cabeleireiro, confeitaria, designer de sobrancelhas, extensão de cílios, manicure, maquiagem, panificação doméstica e trancista. Todas ministradas por professores do curso Capacita, de Piabetá, em stands ao ar livre para cada curso.



De acordo com a Secretaria de Trabalho, o objetivo de oferecer uma variedade de oficinas é identificar os de maior interesse e necessidade do público e, num segundo momento, oferecer cursos profissionalizantes gratuitos no espaço da Casa do Empreendedor.



"Estamos buscando oferecer cursos de qualificação para a população mageense ter autonomia e renda financeira através de serviços autônomos e formalização como microempreendedores (MEIs)", ressaltou o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino informando ainda que todos os protocolos sanitários serão respeitados, como uso de máscara, medição de temperatura e oferta de álcool de gel para segurança de todos.