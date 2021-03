Apólice pode garantir continuidade de obra, caso orçamento ultrapasse o valor inicial Alexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 16/03/2021

Magé - Foi dado mais um passo importante na luta pela retirada da praça de pedágio da BR-116 no trecho que corta a cidade de Magé, na altura do bairro de Bongaba. Uma audiência pública, realizada na área externa da Câmara Municipal, reuniu integrantes do movimento Magé sem Pedágio, o prefeito Renato Cozzolino, deputados federais da bancada fluminense, vereadores e o secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, além de moradores em geral da cidade. O prefeito Renato Cozzolino lançou a ideia, a ser apresentada ao governo federal, de instalar o pedágio em outros trechos da rodovia.



“Quando o pedágio foi instalado em Magé eu tinha apenas de 4 para 5 anos e hoje tenho a oportunidade como prefeito de contribuir para que nossa cidade possa se livrar deste ‘câncer’. Com a ajuda do Governo do Estado, queremos levar a proposta ao Ministério de Infraestrutura de transferir a praça de pedágio de Magé para a subida da Serra de Teresópolis ou para Itaboraí, uma vez que a maioria dos veículos que acessam à Rio-Magé tem estes municípios como destino”, argumentou Renato Cozzolino.

O secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, disse que o Governo do Estado seguirá ao lado de Magé para a cobrança de pedágio sair da cidade.



“Temos feito vários estudos com proposições. Nosso objetivo é tentar e conseguir que Magé se livre da cobrança. Afinal, já são 25 anos que a cidade paga a conta da concessão à CRT. As conversas envolvendo a Prefeitura, a bancada fluminense e o Ministério da Infraestrutura vão continuar até uma solução positiva para a cidade”, revelou o secretário estadual de Transportes.



Os representantes do Movimento Magé sem Pedágio ficaram satisfeitos com a realização e o resultado da audiência.



“O saldo foi muito positivo com a presença e o empenho de todas as autoridades presentes. Entregamos uma carta para eles e estamos confiantes que nos ajudarão para que Magé não tenha mais praça de pedágio”, disse a comerciante Maria Amélia Lima.



A audiência pública contou ainda com a participação de representantes da OAB Magé/Guapimirim, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Magé (Aciama), secretários municipais, entre outras autoridades.



