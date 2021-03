SECRETARIA DE TRANSPORTES DIVULGA CALENDÁRIO PARA LICENÇA DE MOTO-FRETES Divulgação

Magé - Atenção, moto-fretes! A Prefeitura de Magé convoca para regularização do serviço. A Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública realiza, de 1º a 30 de abril, a primeira vistoria de motoboys, cuja atividade profissional de transporte de pequenos volumes (frete e/ou diária ou mensal) em motocicletas é reconhecida pelas leis municipal 2273, de 2015 e federal 12.009, 2018, Código Brasileiro de Trânsito (1997) e resoluções 356 e 410 do Conselho Nacional de Trânsito (2010 e 2012, respectivamente). De acordo com o Sebrae, 92 Microempreendedores Individuais (MEIs) estão cadastrados exercendo a profissão na cidade.



"A medida visa cumprir a lei na prática, em vigor há um bom tempo mas cuja atividade vem sendo exercida clandestinamente. A partir do calendário de vistoria, pretendemos intensificar a fiscalização para valorizar quem está regulamentado. Quem não estiver, aplicaremos a sanção de exercício ilegal da profissão", explicou o secretário de Transportes e Ordem Pública, Pablo Vasconcelos ressaltando ainda o caráter social da regulamentação.



“O calendário para regulamentação de vistoria de moto-fretes atende ainda a uma realidade em termos de ocupação profissional evidenciada desde o início da pandemia na nossa cidade como em muitos outros municípios, ou seja, o aumento expressivo de trabalhadores que vêm exercendo a profissão em virtude do crescimento na mesma proporção do serviço de entregas de produtos, principalmente alimentação, na casa das pessoas”, completou o secretário de Transportes.



De acordo com a Secretaria de Transportes, os moto-fretes e motoboys devem abrir um processo inicial, a partir do 1º, apresentando uma série de documentos para em seguida ser marcada a vistoria dentro de sete dias posteriores. O atendimento na Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.



DOCUMENTOS - A documentação a ser apresentada é a seguinte:



- Cópias de comprovante de residência atualizado, do CNPJ com atividade referente, da CNH na validade e constando atividade remunerada há mais de dois anos, da CRLV 2020 ou 2021 e do seguro obrigatório dentro do prazo estabelecido pelo Detran em nome do permissionário e na categoria aluguel;



- Certidões negativas criminais (federal e estadual);



- Atestado de saúde ocupacional;



- Curso obrigatório de qualificação



